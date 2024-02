Učite od najboljih: Saveti milijardera za postizanje uspeha u životu

Da treba učiti od iskusnijih i uspešnijih, opšte je poznato pravilo. Bogatstvo i novac se stiče postepeno i mukotrpno. Neki od najbogatijih ljudi sveta imaju neke svoje navike, koje su se pokazale ispravnim, stoga pogledajte listu nekih od njih, koje i sami možete da primenjujete.

1. Život ispod svojih mogućnosti

Iako je „tata“ Fejsbuka već i pre nekoliko godina imao dovoljno finansijskih sredstava da kupi kuću, on je to tek nedavno uradio. Njegova kuća košta skromnih 7 miliona dolara, a cena je neuporediva sa njegovim ukupnim bogatstvom koje se procenjuje na 77.8 milijardi dolara). Mark Zakerberg dobro živi i ispod svojih mogućnosti, a to je lekcija koju svi, milijarderi ili ne, treba da nauče.

2. Vraćanje društvu

Bil Gejts je poklonio toliko novca da je zbog toga pao i na Forbes-ovoj listi najbogatijih ljudi. On je donirao toliko novca iz filantropskih razloga, a Fondacija Bill & Melinda Gates najveća je fondacija u SAD-u. Ne morate da poklanjate milijarde kao Bil Gejts, ali možete da odvojite malo vremena da volontirate, pozovete neki humanitarni broj ili pošaljete sms, ili bar da ukažete i proširite glas o nekome kome je potrebna pomoć. Napravićete veliku razliku čak i ako ste samo ekološki svesni. Dobro se dobrim vraća.

3. Vežba usavršava

Svi su bili oduševljeni neodoljivim prezentacijama zagonetnog Stiva Džobsa, ali njegov talenat nije bio urođen. Džobs je prikazivao Apple-ove proizvode kao da se nalazio u svojoj dnevnoj sobi, sa najbližim prijateljima, a ne pred milionskim auditorijumom. Ovo je uspeo da postigne vežbanjem – osećaj neformalnosti dolazi tek nakon iscrpljujućih sati vežbanja. Da biste bili dobri u nečemu, potrebno je mnogo napornog rada i prakse.

4. Razmišljanje na duge staze

Voren Bafet je poznat po ulaganjima sa dugoročnim rezultatima na vidiku, a ne kao neko ko samo brzo kupuje i prodaje. Krajnje je vreme da počnete da razmišljate na duge staze. Ako ste još uvek mladi i čini vam se da je penzija decenijama daleko, bilo bi poželjno da već sada počnete da razmišljate kakav život želite da imate u poznijim godinama. Uvek možete da počnete sa uplaćivanjem životnog osiguranja koje ima veliki broj varijanti i beneficija – što pre počnete, više ćete i dobiti na kraju.

5. Radite ono što volite

U jednoj od svojih emisija, Opra Vinfri je izjavila: “Ljudi pronalaze sreću u onome čime se bave. Ako ne radite ono što volite, svakog dana pomalo umirete.” Važno je imati karijeru u kojoj uživate. Provodite dosta vremena na poslu pa, ako vam se on ne sviđa, počnite bar da radite na planu kako da ovo stanje promenite. Hej, zašto odustajete i pre nego ste pokušali? Zar želite ceo život da provedete u nekoj firmi samo zato što je ona na “dobrom glasu”, ne uzimajući u obzir da li vam se rad u istoj sviđa? Preuzmite već jednom stvar u svoje ruke. Neće biti lako i možda će vam biti potrebno i više vremena nego ste mislili, ali najbitnije od svega je vaš krajnji cilj – baviti se onim što volite.

6. Živite život punim plućima

Veliki broj milijardera primenjuje koncept života “Živi kao da ti je poslednji dan”. Sara Blejkli, milijarderka koja je tvorac firme Spanx (bave se proizvodnjom ženskog rublja), imala je tužno iskustvo sa samo šesnaest godina. Naime, njenu najbolju prijateljicu je udario automobil i podlegla je povredama. Sara kaže: “Već tada sam shvatila koliko je život prolazan i da nikada ne možete znati kad su vam dani odbrojani”. Nemojte se plašiti da rizikujete! Živite život do maksimuma, jer niko ne zna šta nam nosi sutra.

7. Verujte svom instinktu

Ralf Loren se oslanja na svoj instinkt – ono čemu najviše veruje: “Nije mi potrebna fokus grupa da bih znao šta ljudi žele. Ja to osetim. I sami znate šta će ganuti ljude, jer je to i vas dodirnulo. Čovekov genije leži u njegovoj intuiciji, a ne u fakultetskoj diplomi”. Ne radite stvari da biste samo ugodili drugima. Ugodite prvo sebi, a ako ste verni sebi i svojim načelima, uspeh neće izostati.

