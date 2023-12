Učiteljica otkrila kakve poklone zaista želi da dobije od dece (i od roditelja)

Većina roditelja dece nižih razreda u Srbiji stepi krajem svakog decembra i svakog osmog marta jer tada obično u viber grupama kreću dogovaranja i pregovaranja, prepucavanja i neretko vređanja oko toga šta treba učiteljici ili vaspitačicama kupiti na poklon. Jer nepisano je pravilo da one moraju tada da dobiju određeni manji ili veći znak pažnje zato što deci tokom godine posvećuju pažnju i uče ih iako im je to već u opisu radnog mesta za koje dobijaju platu. Sasvim je u redu da se pokloni neka sitnica, međutim često se to pretvori u haos i preterivanje pa se sakupljaju abnormalni iznosi za vaučere, kozmetiku, kožne torbica i sl, samo da se učiteljica ne uvredi ili da ne daj Bože ne pomisli da je deca ne vole.

Na zapadu su stvari drugačije, pa je običaj da se učiteljicama za praznik poklanju neke jednostavne stvari poput šolje za kafu.

Većina stvari je ipak bacanje novca, tvrdi jedna učiteljica koja je na TikToku podelila video o tome kakve poklone voli da dobije od svojih učenika.

„Učitelji zapravo ne žele još jednu šoljicu za praznike“, rekla je na početku pa pokazala jedan od najdražih poklona koje je ikad dobila – ručno izrađene narukvice.

„Ako ste u nedoumici, odaberite nešto smešno, ali praktično. To može da bude sveća na kojoj piše nešto poput ‘hvala što trpite moje dete'“, dodala je.

Još jedan poklon koji voli da dobije su biljke. Kaže da je to poklon koji raste, ali treba izabrati manju biljku koja neće zauzimati mnogo prostora, već može stajati na radnom stolu.

„Dobrodošli su i funkcionalni predmeti poput posuda za hemijske olovke, kao i potrošni materijal poput markera za belu tablu“, kaže.

Na kraju, ako nemate ideja, a želite nešto jednostavno, možete uzeti poklon karticu.

„Učitelji ih vole, posebno one za kafu“, zaključila je.

