Udala se za čoveka koji je 51 godinu stariji od nje – ovo je razlog (foto)

Studentkinja koja se udala za muškarca starijeg od nje 51 godinu, kaže da je on vrlo pažljiv ljubavnik, i dodaje da ne igra ulogu maćehe njegovoj deci, koja su skoro 30 godina starija od nje.

Terzel Rasmus (29), iz Kejptauna u Južnoj Africi, upoznala je 80-godišnjeg Vilsona Rasmusa 2016. godine i ludo se zaljubila, uprkos tome što on ima unuke njenih godina.

Studentkinja prava kaže da je ljubav slepa i sirova stvar, i dodaje da su se Vilson i ona odmah počeli da se zabavljaju i da je on baš želeo mlađu ženu koja bi ga čuvala u starosti.

Njena majka i pokojni otac dali su blagoslov za njihov brak, a svedok na venčanju bila je Vilsonova 56-godišnja ćerka.

Par sada živi zajedno, i Vilson finansijski podržava suprugu da završi studije prava.

„Upoznali smo se na plesnoj večeri gde sam bila dežurni novinar i fotograf. Kada sam završila sa poslom, Vilson je prešao preko plesnog podijuma do mesta gde sam sedela i pitao da li može da sedi pored mene. Rekla sam – ‘Da’, a ostalo je istorija – od tada se nismo razdvajali“, ispričala je Terzel.

Nakon razmene brojeva telefona, pozvala ga je na kafu i tada je bila, kako kaže, njihova sudbina zapečaćena.

Terzel je dodala da je ovo njena prva dugoročna veza i da je već posle tri meseca veze poželela da se uda za Vilsona.

Umesto da ih plaši velika razlika u godinama, supružnici veruju da se upravo zato – dopunjuju.

„On mi pomaže davanjem saveta o velikim odlukama u vezi sa mojom budućnošću, i mogu da potražim njegovo mišljenje kada u nešto nisam sigurna. Na Vilsona mogu uvek da se oslonim, a on me finansijski podržava, posebno pomažući mi da platim studije“, dodala je Terzel.

Vilson je rekao: „Nikada nisam sebe smatrao starijom osobom i ovo me je održalo zdravim i živahnim – to što sam sa Terzelom takođe mi pomaže da razmišljam i osećam se tako. Sviđa mi se činjenica da će Terzel biti tu da me čuva u starosti“.

Za razliku od mnogih drugih parova koji imaju značajnu starosnu razliku, njih dvoje su u svojim porodicama prošli bez osuda.

Terzel je rekla: „Moji roditelji vole Vilsona, a moj otac je bio impresioniran onim što mi je mogao ponuditi kao partnerki, i uvek je želeo da budem sa čovekom koji je može da brine o meni“.

„Vilsonove ćerke bile su srdačne prema meni i odnosile su se prema meni na jednakoj osnovi, uprkos tome što sam upola mlađa od njih“, iskrena je Terzel.

Kada par izađe u javnost, često ih zamenjuju sa ocem i ćerkom, a ima i zluradih komentara o tome da je Terzel jurila sponzora i da je sa Vilsonom samo zbog novca.

Ona na sve to ima jedan odgovor: „Moje nade i snovi su naše nade i snovi“.

