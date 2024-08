Ugledni lekar otkrio koja tri dela tela ljudi ne peru dovoljno: ‘Tamo je sve puno gljivica i bakterija’

Dok svakodnevno vodimo računa o ličnoj higijeni, mnogi od nas tokom tuširanja zanemaruju neke ključne delove tela. Dr. Džejson Sing, lekar primarne zdravstvene zaštite u Virdžiniji, upozorava na tri dela tela koja većina ljudi zaboravlja da dobro opere: pupak, stopala i deo iza ušiju.

Na svom TikTok profilu, koji prati više od 96.000 ljudi, dr Sing je postavio jednostavno, ali izazovno pitanje: „Kada ste poslednji put obratili pažnju na svoj pupak?“ On objašnjava da ova oblast često sadrži prljavštinu, znoj i bakterije, posebno kod ljudi sa udubljenim pupkom. „Anatomija pupka stvara toplo, vlažno okruženje koje favorizuje rast bakterija i gljivica, što može dovesti do neprijatnog mirisa, iscedaka i infekcija“, ističe Sing.

Prema savetu objavljenom u časopisu Teen Vogue, ljudi sa udubljenim pupkovima treba da koriste štapić za uši i blagi sapun jednom ili dva puta nedeljno za čišćenje područja. S druge strane, ljudi sa izbočenim pupkom mogu koristiti krpu ili sunđer za tuširanje.

Noge se ne peru

Sledeće na listi zanemarenih područja su stopala. Dr. Sing podseća da tabani imaju više znojnih žlezda od drugih delova tela. „To je kao hormonski tinejdžer sa nožnim prstima“, našalio se. Znoj, u kombinaciji sa toplim okruženjem stvorenim nošenjem cipela i čarapa, pruža idealne uslove za rast bakterija i gljivica. Keratin, protein prisutan u koži, noktima i kosi, takođe može postati izvor hrane za ove mikroorganizme, dodatno pogoršavajući problem.

Loša higijena stopala može dovesti do gljivične infekcije poznate kao atletsko stopalo ili infekcije stafilokoka, koje se javljaju kada bakterije uđu u kožu kroz posekotinu ili ranu. Dr. Erik Ašer, porodični lekar i pomoćnik direktora specijalnih projekata u Northvell Ambulatory Western Region, naglašava važnost pranja stopala. „Ljudi često zaborave da operu noge ili očekuju da ih sapun iz drugih delova tela automatski očisti tokom tuširanja“, rekao je on za The Post. „Ako nosite čarape, uske cipele ili se bavite fizičkom aktivnošću, posebno je važno da operete područje između prstiju.

Na kraju, ne smemo zaboraviti da operemo područje iza ušiju. „Lojne žlezde iza ušiju proizvode sebum, koji je mešavina znoja i prljavštine“, objašnjava dr Sing. „Kožni nabori i pukotine na tom području zarobljavaju ove supstance, stvarajući okruženje pogodno za razmnožavanje bakterija. Pošto je ovo područje blizu kose, koje takođe sadrži mnogo ulja, nečistoće se mogu nakupiti.“

Pranje i sušenje su podjednako važni

Ovi saveti nadovezuju se na tzv „hipotezu o baki“, koju je predložio Kit Krendal, osnivač Instituta za računarsku biologiju i profesor biostatistike i bioinformatike na Univerzitetu Džordž Vašington. Krendal ističe da ih je njegova baka često podsećala da operu područje iza ušiju, između prstiju i u pupku. U novoj studiji, Krendalov tim je testirao ovu teoriju prikupljanjem uzoraka kože sa ovih područja, otkrivši da oni zaista mogu da sadrže nezdrave mikrobe u poređenju sa delovima tela koji se češće peru.

Dr. Ašer takođe savetuje da posebnu pažnju posvetite pranju kožnih nabora, poput pazuha i prepona, tokom tuširanja. „Svaki nabor kože na telu, posebno kod ljudi sa viškom kože ili težine, treba da se podigne tokom kupanja kako biste bili sigurni da ste pravilno oprali i osušili ta područja“, rekao je Ašer. „Pored pranja, sušenje je jednako važno za smanjenje vlažnosti, što može poslužiti i kao leglo zaraze.

Ovi korisni saveti podsećaju nas na važnost temeljne lične higijene, čak i na delovima tela koji se često zanemaruju.

