Uhapšen zbog krađe u marketu, a nedavno kupio ostrvo za 8 miliona dolara

Endrju Lipi sa Floride, optužen je za krađu robe u vrednosti od oko 300 dolara iz robne kuće „Kmart“, javila je policijska uprava iz Ki Vesta. Lipi je inače vlasnik ostrva koje vredi više miliona dolara.

#WealthyElites–#AndrewLippi accused of stealing from #Kmart days after buying 8 mill #PrivateIsland.He bought items,then replaced them with cheaper ones for a refund.#BlackAmericans–#ADOS see the con now.Yet ignorant people oppose #ReparationsForADOS.https://t.co/qidKUTZ2eA @GMA.

— Glen Lucien (@glenthecreator) April 9, 2019