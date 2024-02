Uklanja li se više bakterija pranjem ruku u hladnoj ili toploj vodi? Odgovor će vas iznenaditi

Temeljnim pranjem ruku sapunom i vodom uklanja se vidljiva prljavština i smanjuje se broj mikroorganizama, čime se smanjuje rizik od razvoja zarazne bolesti. Brojne studije su to potvrdile. Često možemo da čujemo da je bolje koristiti toplu vodu jer ona bolje ubija viruse i klice. Pa, da li je to zaista tako? S obzirom na visoke troškove stanovanja, sasvim je legitimno postaviti pitanje da li je za to odgovorna samo topla voda.

Kada treba da operete ruke?

– svaki put kada dođemo kući

– pre kuvanja

– pre jela

– nakon korišćenja toaleta

– nakon kontakta sa sirovim mesom

– nakon kontakta sa životinjama

– nakon kontakta sa smećem

– nakon izduvavanja nosa, kašljanja ili kihanja

– pre dodirivanja kozmetičkih proizvoda

– pre uzimanja lekova

Prema nemačkom saveznom zavodu za statistiku, topla voda u proseku čini oko 15 odsto ukupne potrošnje energije. Otprilike jedan od svaka tri litra vode koju potrošimo je topla voda, ali mora se reći da zagrevanje hladne vode, na primer za pranje ruku, zahteva mnogo energije.

Iako neki ljudi iz predostrožnosti ostavljaju otvorenu slavinu za toplu vodu što je više moguće, ovo je pogrešno uverenje: ono što održava ruke čistima nije topla ili kipuća voda, već sapun i pravilna tehnika pranja. Da li ste znali da ispravna procedura uključuje trljanje vode sa sapunom u trajanju od 40 do 60 sekundi?

U jednoj naučnoj studiji, istraživači su testirali efikasnost sapuna u kombinaciji sa različitim temperaturama vode: 4, 13, 21, 35 i 49 °C. Rezultat: temperatura vode koja se koristi za pranje ruku nije uticala na smanjenje bakterija. To je potvrdio i nemački savezni centar za zdravstveno obrazovanje.

„Temperatura vode nema uticaja na smanjenje mikroorganizma. Zato je preporučljivo izabrati individualno povoljnu temperaturu vode“, navodi BZgA, a prenosi GranniTricks.com.

Koliko energije se može uštedeti pranjem ruku u hladnoj vodi?

Ne postoji globalni odgovor na ovaj tov. Zavisi od načina na koji se voda zagreva. I, naravno, koliko dugo morate da pustite vodu pre nego što slavina izađe vruća.

„Ako perete ruke pet puta dnevno, koristeći svaki put četiri litra hladne vode umesto tople vode, tročlano domaćinstvo može da uštedi i do 55 evra godišnje, a i do 140 evra ako se voda zagreva električne energije“, izračunali su pružaoci energetskih usluga, a prenosi Jutarnji.

