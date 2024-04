Ukoliko čujete ovakvu izjavu ljubavi, bežite glavom bez obzira: Psiholozi tvrde da je ova rečenica znak upozorenja

Psihijatri često prilikom postavljanja dijagnoze i pokušaja izlečenja pacijenta postavljaju četiri teze, a od osobe zahtevaju odgovor. Odgovori će reći terapeutu sve što treba da zna o vama i kako da pristupi vašem lečenju, a teze su krajnje jednostavne.

Volim muža i mogu da živim bez njega.

Ne volim muža, ali ne mogu da živim bez bez njega.

Volim muža i ne mogu da živim bez njega.

Ne volim muža i mogu da živim bez njega.

Od pacijenta se traži da izabere dva odgovora koja se najviše uklapaju u njegovu situaciju.

– Naime, oba odgovara koje ste izabrali su pogrešna. Tačno je da možete da volite ili da ne volite muža, ali da u svakom slučaju možete da preživite i bez njega. Razmislite šta bi se desilo da otpočne rat? Da li biste i vi umrli istog trena ukoliko pogine i vaš muž, ili ukoliko poginu svi vaši? Odgovor je naravno da ne bi, trebalo bi da preživite. Vi svakako morate da preživite sa ili bez vašeg supruga – objasnila je terapeutkinja.

Ona se prisetila druge prijateljice kojoj suprug svakoga dana postavlja jednu istu rečenicu. Ona tu rečenicu smatra najvećom izjavom ljubavi, a zapravo je u pitanju krajnja zavisnost koja je na nivou zavisnosti bebe od majke. Naime, rečenica glasi:

– Ti si moj život, ne bih mogao da preživim bez tebe – rekao bi on, a ona bi mu dodavala večeru, peškire, veš i pidžamu, svako veče i tako već 20 godina on nije naučio gde to stoji.

Priznati ruski psiholog Mikhail Litvak ističe da je baš ova rečenica upozoravajući znak koji može ukazivati na nezdravu dinamiku u vezi. Ova rečenica je mnogima banalna, možda čak i smešna, ali ona nije izraz ljubavi, već znak krajnjeg upozorenja.

– Ako partner kaže da ste mu potrebni za preživljavanje ili da ne može živeti bez vas, to nije dobra stvar. Ova izjava može ukazivati na osobu koja je u stanju zavisnosti na ovaj ili onaj način. To može da znači da vas nesvesno moli da postanete njegov negovatelj na emocionalnom nivou, a on vaše emocionalno dete. Ovakva dinamika ne može da dovede do zdravog i ravnopravnog odnosa između partnera i ne dopušta razvoj prave ljubavi – objašnjava Litvak.

Dr Ričard Kukerli smatra da ova rečenica može da otkrije i nekoga ko doživljava stanje zavisnosti i pogrešno veruje da je to ljubav.

– Takvi pojedinci doslovno osećaju da ne mogu da žive bez svog partnera. Očekuju od te osobe da bude njihov predani emocionalni staratelj, slično kao što je majka potrebna svojoj bebi. To znači da partner nije sa vama zato što je to svesno odlučio da bude, recimo jer ceni vaše prisustvo, ceni vas i voli vas kao osobu, pa želi da deli svoj život s vama, već se on zapravo boji da bude sam ili je na bilo koji način zavistan od vas, a to nije ljubav – zaključuje dr Kukerli, piše Srećna republika.

