Ulaze u kuće, dvorišta, motore automobila: Profesionalni hvatač upozorava šta da uradite ako naiđete na zmiju

Prethodnih dana građani Srbije prijavljivali su nadležnim službama pojavu zmija kako na ulici, tako i u svojim dvorištima, zgradama, pa čak i unutar kuća. Ulaze i u motore automobila, bankomate… Prisustvo ovih gmizavaca, ipak, ne treba da čudi jer su temperature vazduha veće, pa su izmileli da se sunčaju.

Profesionalni hvatač zmija Vladica Stanković kaže za Nova.rs da je ovaj period uobičajeni za izlazak zmija iz svojih rupa, ali da građani budu na oprezu s obzirom da ovih gmizavaca ima svuda.

On je nedavno intervenisao u jednoj fabrici u Vranju, kada je hvatao zmiju u garderoberu jednog radnika.

„Verovali ili ne, izvukao sam iz radničkog garderobera mladog stepskog smuka dugog jedan metar. Toplo vreme i 30 stepeni još u martu izmamili su i zmije iz svojih skloništa. Svakoga dana imam pune ruke posla. Pre neki dan sam intervenisao u domu jedne porodice, zmije su bile u bloku kuće. Morali su da buše rupe i kasnije da ih popunjavaju. Izvukao sam dve zmije koje su bile tu useljene, one su tu boravile, ko zna koliko vremena“, objašnjava Stanković.

U pitanju su bili šumski smukovi i to prilično veliki.

Vladica objašnjava da su zmije u ovom periodu godine aktivnije i pokretljivije, posebno kada sakupe dovoljno toplotne energije. Čim bude još toplije, biće još pokretljivije, naglašava on.

„Maj i jun su im sezona parenja, tada su najpokretnije. Ipak, desi se da i njih iznenadi pljusak i zahlađenje. Onda ne mogu da dostignu svoju regularnu ‘radnu temperaturu’ i onda se desi da ne stignu da pobegnu ako im ide čovek u susret“.

U tim situacijama, zmije ne treba dirati.

„Treba se odaljiti i pustiti ih da odu svojim putem. Zmija nikad neće napasti čoveka, one se sklanjaju od nas. Želim da naglasim da ljudi ne trebaju da paniče, ne smeju da budu agresivni već samo moraju da se sklone s tog mesta. Ne pokušavajte da je dodirnete ili sklonite jer možete da je izazovete na napad. Ja sam imao iskustva sa poskocima koji su, inače, otrovna vrsta i koji su ulazili mnogim ljudima u kuće, tako da je najbolje u tom slučaju pozvati ljude koji su opremljeni za hvatanje zmija“, ističe Stanković.

Poskok u centru Kraljeva

Poskok je najotrovnija zmija na našim prostorima, kaže profesionalni hvatač zmija, a kako svedoče građani Kraljeva, ovaj gmizavac snimljen je u samom centru grada kako gmiže na parkingu.

Stanković kaže da se zmije pojavljuju i u strogom centru grada, ali samo ako je „čovek umešan u to“.

„Postoje različiti načini putem kojih ljudi mogu iz prirodne sredine da prenesu zmije u urbane delove. U ovom slučaju gde se poskok pojavio u samom centru Kraljeva, moguće je da je nekom vozaču ušla u automobil i da ju je on nesvesno ‘prevezao’ u grad. Sve u zavisnosti, kada je zmija tačno viđena, da li je u pitanju bio vikend. Ljudi obično za vreme vikenda slobodno vreme provode u šumi ili na planini. Kada idu tamo koriste automobil i sa njim se vraćaju, tako da postoji šansa da je na taj način poskok dospeo u sam centar Kraljeva, ali to nije jedina mogućnost“, tvrdi on.

Sa druge strane, postoji mogućnost da se poskok pojavio iz razloga što ljudi sve više grade građevinske objekte, dok fabrike šire svoju proizvodnju i na taj način „ulaze u prirodna staništa zmija“.

„Ljudi gradeći parkinge, puteve, šireći celokupnu infrastrukturu grada zalaze u prirodna staništa mnogih životinja, pa i zmija, tako da postoji mogućnost da se poskok pojavio upravo na tom parkingu jer se možda u blizini tog parkinga nalazi šuma ili kakva zelena površina, tako da je možda i zalutao“, objašnjava Vladica.

Ulaze u motore automobila, zidove kuća

Vladica ne može da nabroji na prste na kojim je sve mestima nalazio zmije. Osim iz kreveta, frižidera, hladnjaka, jednu je, kaže, izvukao iz motora skutera.

„To je retkost, ali desilo se. Bila je u mašini za šivenje, jedna je bila u motoru zamrzivača. Taj motor je uvek topao i onda one dođu tu oko motora, traže toplo. Motaju se da bi mogle da sakupe energiju od toplote. Kada uveče krene da pada temperatura, one se zavlače tamo gde ih najmanje očekujemo, najviše zbog hrane. Posebno u stare kuće, glodari prave te rupe i onda one koriste i ulaze u kuće“, objašnjava on.

Šta ako vas ujede zmija

Stanković kaže da svako koga ujede zmija, mora da ode kod lekara, bez obzira na to da li je u pitanju neotrovna ili otrovna zmija.

„Otrovne zmije na mestu ujeda ostavljaju dva uboda, dve rupe, koje su lako prepoznatljive. Ujed neotrovne zmije izgleda kao da vas je neko ogrebao, kao noktom kada se ogrebete. Kod lekara treba otići i ako vas neotrovna ujede jer, ona može da napravi bakteriološki problem kao krpelj. Može da se hrani nekim glodarom koji je zarazan, pa da dođe do infekcije. Dakle, bez obzira na to što se ne radi o otrovnici, opet može da nas zarazi. Retko se dešava, ali dolazi i do takvih problema“, kaže sagovornik portala Nova.rs.

Na pitanje kako da razlikujemo otrovnu zmiju od neotrovne, Vladica kaže da je poskok jedna od prepoznatljivih otrovnih zmija u Srbiji.

„Poskok se prepoznaje po romboidima, rogu na glavi i po tome što narastu od 70 do 80 centimetara“, kaže on.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.