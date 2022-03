„Umešan ni kriv ni dužan“: Srpskog glumca predstavili kao ukrajinskog vojnika (foto)

Na društvenoj mreži Tviter pojavila se fotografija našeg glumca Nenada Okanovića, kog predstavljaju kao ukrajinskog vojnika „koji je poginuo kao heroj“.

Neverovatno! Nenada Okanovića zamenili sa ukrajinskim vojnikom pic.twitter.com/WfB5oAAXP9 — Malagaravaa (@vaskekopirinac) March 1, 2022

Naime, na Tviteru se širi fotografija našeg glumca, kog pojedinci predstavljaju kao ukrajinskog vojnika koji je dao život za svoju zemlju.

„Ovo je vojnik iz Ukrajine koji je uništio most u Harkovu i kao heroj umro. Njegovo ime je Oleksej Štepanenko Okanovič“, navodi se u objavi.

Okanović se tim povodom oglasio i kratko je prokomentarisao:

„Video sam to, od jutros sam dobio hiljadu poruka. Stvarno je to strašno. U svakom slučaju je bezveze, strašno je to, društvene mreže šta rade“, rekao je on za portal 24 sedam.

„Nije da ja ne želim da komentarišem događaje i da ne želim da se mešam, ja sam već umešan ni kriv ni dužan“, zaključio je glumac.

