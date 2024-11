Umrla je na operacionom stolu, a kada su je oživeli videla je nešto što nikada neće zaboraviti

Smrt je tema koja uvek fascinira i postavlja mnoga pitanja. Dok se neki plaše kraja jer misle da posle smrti nema ništa, drugi veruju da odlazak sa ovog sveta zapravo ne znači kraj života. A ovu teoriju potkrepljuje i iskustvo žene iz Atlante koja tvrdi da je potpuno napustila svoje telo pre nego što se u njega vratila, piše UNILAD.

Za nju je to, priznala je medijima, bilo prilično zastrašujuće iskustvo. Priča o Pam Reinolds Loveri, ženi iz Atlante, Džordžija, fascinirala je mnoge ljude nakon što je tvrdila da je umrla, a zatim se vratila u život. Ova pevačica i tekstopisac izjavila je da je 1991. godine, u 35. godini, doživela blisku smrt tokom operacije i da se neko vreme smatrala klinički mrtvom. U tom trenutku, kaže, doživela je nezaboravno iskustvo.

Loveri je morala da se podvrgne operaciji mozga zbog velike aneurizme. Međutim, zbog male verovatnoće da će preživeti operaciju, lekar je predložio operaciju sa potpunim gašenjem funkcija tela. Kao rezultat toga, njeno telo je ohlađeno na 10 stepeni Celzijusa, lekari su joj zaustavili disanje i otkucaje srca i izlili krv iz njene glave.

Pored toga, njene oči su bile zatvorene trakom, a u uši su joj ubačeni mali čepići za uši sa zvučnicima koji su emitovali zvučne klikove koji su korišćeni za proveru nereaktivnosti mozga tokom operacije.

Uprkos svemu ovome, Pem je izjavila da je izašla van svog tela i videla hirurge koji rade na njenoj lobanji odozgo. Rejnolds se prisetila svog iskustva i neobičnosti cele situacije. „Gledala sam dole u ​​telo. Znala sam da je to moje telo, ali nije me bilo briga. Moja perspektiva je bila kao da sedim na ramenu doktora. Sećam se instrumenta u njegovoj ruci, izgledao je kao drška moje električne četkice za zube“, rekla je kasnije.

Sa svog položaja je pratila dalji tok operacije. „Pretpostavila sam da će otvoriti lobanju testerom. Čula sam izraz ‘testera’, ali ono što sam videla više je ličilo na bušilicu nego na testeru – čak je imao male komadiće koji su bili smešteni u kutiji koja je izgledala kao kutija u kojoj je moj otac držao ključeve kada sam ja bila mala.’, rekla je Pam.

Dodala je da je imala svog vodiča u toj čudnoj dimenziji postojanja. Njen ujak ju je, kaže, ubedio da treba da se vrati u svoje telo i pomogao joj je u tome. Pam kaže da se ni sama nije osećala tako jer je izgledala ‘beživotno’. „Moj ujak me je odveo nazad do tela, ali kada sam došla do tela i pogledala ga, nisam htela da ulazim u njega“, rekla je ona.

Iako su mnogi poverovali njenoj priči, bilo je i onih koji su bili prilično skeptični prema njenom svedočenju. Pojedinci su tvrdili da je Reindols možda doživela slučaj svesti o anesteziji, stanje u kojem pacijenti mogu da se sete detalja operacije uprkos tome što su bili pod opštom anestezijom.

