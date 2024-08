Umrla najstarija osoba na svetu: Živela je 117 godina, pre smrti otkrila tajnu dugovečnosti

Nedavno je umrla Špankinja Maria Branyas Morera. Imala je 117 godina. Pre smrti otkrila je tajnu dugog života.

Red, mir, dobri odnosi s porodicom i prijateljima, boravak u prirodi, emocionalna stabilnost, bezbrižnost i puno pozitive – ovo su stvari za koje je Morera smatrala da su doprinele njenoj dugovečnosti, prenosi Unilad.

„Iako mnoge stvari zahtevaju vreme i sposobnost, postoji još jedna stvar koju je puno lakše postići – držite se podalje od toksičnih ljudi“, govorila je Maria. Ipak, jednom je prilikom priznala da treba imati i malo sreće kao i dobru genetiku.

Maria Branyas Morera is the supercentenarian who, at the age of 117 years, 73 days, became the world's oldest verified living person since the death of Lucile Randon (1904–2023).

