Umro najstariji muškarac u SAD – legenda Teksasa (foto)

Ričard Overton, najstariji veteran iz Drugog svetskog rata i najverovatnije najstariji muškarac u SAD, preminuo je u Teksasu u 113. godini.

Kako je saopštila njegova porodica, Overton je umro u četvrtak u centru za rehabilitaciju u Ostinu. On je u bolnici lečen od upale pluća, ali je pušten kući na Badnji dan, 24. decembra.

Imao je oko 30 godina kada se dobrovoljno prijavio u vojsku. Bio je u u Perl Harburu posle japanskog napada 1941. godine. Jednom prilikom je rekao da je jedna od tajni njegove dugovečnosti pušenje cigara i ispijanje viskija, preneo je AP.

We are saddened to inform you that we have just lost our beloved and nation's treasure Richard Arvin Overton today at 112 years old.

"You don't know when you get here, you don't know when you go, it's in God's hands" – Richard Overton

