Univerzum vas upozorava: Ovih 10 znakova govore da ste na pogrešnom putu

Da li ste skrenuli pogrešno? Čak i kada vam se čini da niste – pogledajte oko sebe i preispitajte da li uočavate makar jedan od 10 znakova koje biste mogli dobiti od univerzuma.

Mnogi ljudi misle da se događaji u životu „jednostavno dešavaju“, ali ako uspostavite blisku vezu sa svojom intuicijom, postaje jasno da je sve što nam se dešava rezultat naših postupaka. Ne shvatamo uvek kakve će biti posledice naših koraka, ali na sreću univerzum nam daje znakove da nam pokaže da smo na pravom – ili pogrešnom – putu. Ovde ćemo konkretno govoriti o upozorenjima – znacima pogrešnog puta. Univerzalna upozorenja imaju oblik nepoželjnih okolnosti i događaja. To znači da vaša energija vibrira na niskoj frekvenciji. Vaše misli, osećanja i postupci su negativno fokusirani, što dovodi do nepoželjnih okolnosti. Iako imamo sposobnost da vibriramo na visokoj frekvenciji, teško je ostati u dobrom raspoloženju sve vreme. Na kraju krajeva, naše duše su trenutno vezane za Zemlju, za fizičku dimenziju, koja je mnogo gušća i sporija od viših, eteričnih dimenzija. Naša planeta i naša tela su napravljeni od energije mnogo niže frekvencije od naše duše. Kao rezultat toga, s vremena na vreme nailazimo na neželjene okolnosti, ali to je normalno. Najvažnije je da na vreme primetite ova upozorenja (ali ne da se zakačite na njih!) kako biste se brzo vratili na pravi put.

Evo znakova upozorenja iz univerzuma na koje treba da obratite pažnju u svakodnevnom životu:

Udarili ste nožni prst.

Zaglavljeni ste u saobraćajnoj gužvi.

Bacaju vam prljave poglede ili daju sarkastične komentare.

Povredili ste se.

Dobili ste neočekivani račun.

Doživljavate nerazumnu anksioznost.

Svađate se sa svojim najmilijima.

Da li vam je muka.

Imate glavobolju.

Vaše stvari se izgube ili pokvare.

Osećate neprijatne mirise, zvuke ili ukuse.

Svaki od ovih znakova znači da se morate usredsrediti i prilagoditi svoju frekvenciju. Kada se suočite sa takvim znakom, stanite! Ne završavajte zadatak, ne završavajte razgovor, ne završavajte misao – jer vas očigledno vode u pogrešnom pravcu. Duboko udahnite, pogledajte situaciju spolja ili čak meditirajte ako je moguće. Ukoliko primetite ove znakove upozorenja i brzo reagujete, zaustavićete negativni momenat.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.