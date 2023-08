Uporedio cene na Balkanu i u Barseloni pa poručio: „Koji smo mi idioti“ (video)

Već mesecima, ako ne i godinama, kad se vratimo iz prodavnice, i to iz one regularne kupovine, zapitamo se gde su nam otišle pare. To pitanje je još aktuelnije kad uporedimo cene kod nas i na primer, u Barseloni.

Upravo je zato snimak marketa u Barseloni postao viralan na društvenim mrežama u regionu. Mladić iz Bosne otišao je u supermarket katalonskog grada, i zapitao se koliko para ostavljamo u prodavnicama kod nas, kada u jednom od najpoznatijih turističkih gradova na svetu, koji bi po nekom rezonu trebalo da je skuplji, običan čovek se mnogo lakše snalazi sa cenama.

Prvo je poredio sve kroz konvertabilne marke, a onda je shvatio da samo na Balkanu svi u istom loncu, i da su nam svima cene nenormalne. „Kakvi smo mi idioti“, stavio je u opisu snimka.

Obična voda je 23 centa. Sok u tetrapaku košta manje od jednog evra, piva u limenkama su oko 60 centi. Najskuplje vino košta 4,5 do 5 evra, a ima da se nađe i za 2 ili manje, i to u Španiji koja je zemlja vina. Pola kile junetine košta 4, 30 evra, dok piletina je oko 3,5 evra, što je u najboljoj varijanti isto kao kod nas, a na nekim mestima je i skuplje. Naravno, snimio je i mnoge cene na akcijama koje su sumanuto male.

„E moj Balkane“, „Kod nas su cene duplo veće, ali ne brinite se, zato su plate duplo manje“, „Šta ti je ekonomski tigar, skuplji smo od Barselone“ samo su neki od komentara uz šok, nevericu, ali i uzvike ljudi koji se iz šale sele za Barsu.

I zaista, u komentarima se okupilo društvo, ne samo iz bivše Jugoslavije, već i dalje, jer ima i onih iz Bugarske i Albanije, koji očigledno istu muku muče.

