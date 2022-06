Uradite ove tri stvari i privući ćete samo pozitivu u svoj život, i oteraćete nevolje

Ukoliko osetite da vas obuzima negativna energija, da okruženje loše utiče na vaše raspoloženje, vreme je da naučite da koristite moć optimizma.

Ovo su samo neke tehnike koje će pomoći da ojačate svoje biopolje, razveselite se, povećate otpornost na stres, a takođe i povećate samopouzdanje. Takođe, ćete biti u mogućnosti da se bolje fokusirate na trenutne zadatke i rešavate složene probleme uz najmanje napora. Sve ovo će vam pomoći da promenite svoj život na bolje, piše Sensa .

Pokušajte svakodnevno da praktikujete ove vežbe kako biste ublažili pesimizam u životu i privukli dobre mogućnosti.

1. Pohvalite sebe za trud – Na primer, očistili ste kuću. Zastanite na trenutak, razgledajte stan ili kuću, a zatim recite sebi: „Dobro mi ide, jer mi je sada kuća čista i udobna“. Često govorite sebi da zaslužujete priznanje za svoj trud. Vi to zaista zaslužujete, jer je to suština normalnog energetskog toka. Ako osoba samo nešto daje, a ne dobija ništa zauzvrat, to dovodi do problema sa samopoštovanjem, raspoloženjem.

2. Vodite dnevnik lepih trenutaka – Uradite to u intervalima od jednog dana, nedelje ili meseca. Što se više fokusirate na negativno, češće bi trebalo da zapisujete sve dobre stvari koje vam se dešavaju. Ako odlučite da to radite svaki dan, najbolje je da to radite neposredno pre spavanja.

Apsolutno sve vredi zapisati – sve do najbanalnijih sitnica kao što su „Uspeo sam da stignem na autobus na vreme“, „Imala sam manikir“, „Uspela sam da kupim stvar na popustu“. Zapišite sve što vas čini srećnim na bilo koji način. Svake večeri pročitajte šta ste napisali dan ranije. Ovo će vam pomoći da zapamtite više dobrih stvari i brže zaboravite negativne trenutke.

3. Promena rečnika – Pokušajte da primetite koliko puta dnevno kažete dobre, ljubazne i prijatne reči sebi i drugima, a koliko puta kažete nešto loše. Što češće kažete nešto neprijatno i loše, to više terate sreću od sebe.

Pokušajte što manje da izgovorite reči: „mrzim“, „loše“, „siromaštvo“, „nevolja“, „neuspeh“ . Recite što je češće moguće: „hvala“, „molim“, „ljubav“, „lepo“, „radost“ .

Ove 3 vežbe neće delovati odmah, ali ako ih redovno praktikujete, možete oterati iz života nevolje, neraspoloženje, i zameniti loše vibracije dobrim.

