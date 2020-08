Ušao na Gugl Mapu i ugledao suprugu sa ljubavnikom (foto)

Otkako od 2005. godine postoji, Gugl strit vju (Google Street View) olakšao je život mnogima. Međutim, jedna žena bi sigurno volela da ovaj program nikada nije izmišljen.

Muškarac iz Perua je, razgledajući ulice Lime, glavnog grada, naišao na neočekivanu scenu. Naime, on je na jednoj klupici video ženu koja sedi i momka koji leži sa glavom u njenom krilu.

FACT: A man from Peru accidentally found out his wife was having an affair because he caught her and her lover on Google Street View. pic.twitter.com/CLCAe2r6OB

— notcommonmedia (@notcommonmedia) July 21, 2020