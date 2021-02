Uskoro će i građani Srbije moći da proizvode i prodaju struju

Nacrtom zakona o obnovljivim izvorima energije smanjuje se monopol velikim igračima, a obezbeđuje malim da uđu u igru, prave svoje fotonaponske sisteme i da na kraju koriste i prodaju proizvedenu električnu energiju. Građani Srbije moći će sami da proizvode struju, a višak da prodaju ili kompenzuju kroz račun za električnu energiju.

Prvi zakon u Srbiji o obnovljivim izvorima energije i unapređena zakonska rešenja u oblasti energetske efikasnosti podstaći će investicije i omogućiti da privreda i građani više koriste, proizvode, ali i prodaju energiju iz obnovljivih izvora, istaknuto je u Privrednoj komori Srbije na prezentaciji Nacrta i javnoj raspravi. Nakon daljih predloga predviđeno je da ovaj zakon bude usvojen u narednih nekoliko meseci kada će i početi sa primenom.

Građani će moći da proizvode i prodaju struju

Novine koje donosi ovaj zakon odnose se prvenstveno na građane, jer su se do sada svi vidovi podsticaja i stimulativne mere uglavnom odnosile na privatna lica, na poslovne i javne institucije, navodi za Sputnjik savetnik za energetiku predsednika Privredne komore Srbije, Miroslav Lutovac.

„Suština jeste da se uvodi termin kupac- potrošač, odnosno prokupac. Svi oni koji su na snabdevanju električnom energijom će biti u mogućnosti da pređu u taj status prokupca na taj način što će instalirati neki manji izvor obnovljive energije, primarno se misli na solarne panele, pošto su oni i u tehničkom smislu a i finansijski verovatno nešto što će biti dostupno većini i građana i privrede, tako da će na taj način oni biti u poziciji da prvenstveno instaliraju te male elektrane na svojim poslovnim ili privatnim okruženjima, i tako proizvode električnu energiju prvenstveno za svoje potrebe“, dodaje on.

Višak energije koja bude proizvedena preko solarnih panela odredbama ovog zakona i pratećih odredbi biće plasiran u mrežu čime će prepreka koja je ranije kočila primenu malih elektrana biti otklonjena:

„Ljudi sa kojima smo pričali, i iz industrija i građani, su pitali šta da rade kada imaju višak energije, i onda su bila neka tehnička rešenja da se to limitira, pošto po zakonu nije postojala mogućnost da vi plasirate energiju ako ne znate ko će da je preuzme, to je bio prekršaj. A sa tako nepredvidivim i malim količinama energije vi praktično ne možete da nađete nikog ko bi tu energiju prihvatio i plasirao dalje. Tako da ulogu tog balansiranja, te oscilacije u proizvodnji, odnosno viškove će preuzimati snabdevač, onaj ko vas i snabdeva električnom energijom“.

Cena panela zavisi od potrošnje

Cena solarnih panela zavisi od pojedinačne potrošnje, a prema rečima našeg sagovornika, uloženo bi se vratilo otprilike za sedam godina.

„Onda imate pred sobom i period od nekih još 15-ak godina koliko je procenjen životni vek solarnih panela, 24, 25 godina ukupno, za koji ćete imati praktično direktne benefite. To je nešto što bi trebalo da bude stimulativno. Naravno da je za očekivati da bi i cena solarnih panela i sistema ukupno pasti, kao što se to dešavalo u prethodnom periodu, tako da će vreme za koje ćete povratiti sredstva biti i manje“, ukazuje Lutovac.

Kako dodaje, pratećim dokumentima trebalo bi očekivati i određena sredstva dotacije kao i kredite sa malim kamatama koji bi predstavljali dodatni podsticaj za građane i privredu. Za jedan prosečan stan, prihvatljiva snaga panela bila bi 5 kilovata, pa bi investicija postavljanja iznosila oko tri hiljade evra.

Stručnjak za obnovljive izvore energije dr Dimitrije Kotur, navodi da je upotreba solarne energije i generalno obnovljivih izvora energije, nešto što je odavno rasprostranjeno u razvijenim zemljama kao što su Sjedinjene Države, Velika Britanija, Australija, Kanada, Evropska unija, i da Srbija kaska po tom pitanju.

Novina- formiranje virtuelnih elektrana

„Ono što je novina u ovom zakonu je formiranje energetskih zajednica, to je nešto novo kod nas. To se u svetu naziva virtuelnim elektranama. Svaki pojedinac, odnosno lice koje napravi fotonaponsku elektranu je na tržištu električne energije jako mali igrač i niko se neće baviti time kako će prodavati energiju iz male solarne elektrane koja ima oko 10 kilovata. Zbog toga su formirane virtuelne elektrane koje omogućavaju da jedno pravno lice agregiše sve te male proizvođače energije, tako da to pravno lice može biti zaista konkurentno na tržištu. Uz pomoć tog pravnog lica vi možete pridružiti na primer 10.000 potrošača i nuditi na tržištu električnu energiju, a zatim u zavisnosti od ugovora koje imate sa pojedincima možete ih isplaćivati pa i oni sami imaju korist od toga“, objašnjava Kotur.

Najveći problem u Srbiji je prema njegovim rečima taj što je cena električne energije daleko ispod tržišne, tako da se uvođenje solarnih panela pojedincima možda ne bi isplatilo kao što je to slučaj u razvijenim zemljama u kojima je cena struje daleko veća.

