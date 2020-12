Usne su ogledalo karaktera, evo šta govore o vama

Stručnjak za izraze lica i autorka knjige The Wisdom of Your Face, Jane Haner, otkrila je kako oblik usana može otkriti način na koji se odnosimo prema porodici, prijateljima i osobama koje nas okružuju

Usta povezujemo s komunikacijom, govorom i senzualnim užicima poput jela i seksa. Ona otkrivaju naš odnos prema drugima u društvenim i ljubavnim vezama.

Analizirajte debljinu i veličinu svojih usana i saznajte glavne kvalitete svoje ličnosti.

1. Prirodno pune usne

Ravnomerno i prirodno pune usne ukazuju na to da ste empatična osoba s jakim roditeljskim instinktima. Ljudi s ovim oblikom usana, na primer Angelina Jolie, gaje urođenu želju da zaštite druge. Njihova brižna, nesebična priroda znači da im je jako stalo do drugih. Vole imati uski krug prijatelja i iznad svega cene odnose. Osim toga, često su osobe koje imaju usne takvog oblika duhovite i znaju se dobro zabavljati.

2. Tanke usne

Žene s tankim usnama poput Kirsten Dunst obično su usamljene i prilično plahe. Osobe s tankim usnama su samostalne i potpuno su zadovoljne s idejom da budu nezavisni. Vi ste osoba kojoj nije potrebno društvo da bi otišla u muzej ili na odmor. Iako možda niste toliko upućeni u veze kao ljudi s prirodno punijim usnama, to ne znači da ne možete dobro funkcionisati s partnerom. Možda će vam trebati neko s određenim grupom interesa / hobija da bi ljubav uspela.

3. Usne pune u srednjem delu

Nisu sve usne uopšteno tanke ili pune, mogu biti i punije na sredini i tanjiti se na krajevima. Stručnjakinja kaže da su ovakve osobe samoljubive i temperamentne, kao i da vole da drame. Takve osobe radije se okružuju ljudima nego da budu sami. Biti u središtu pažnje je njihov životni moto.

4. Usne s oštrom Kupidonovom linijom

Osobe sa ovakvim usnama su kreativne od glave do pete, poput Taylor Swift. Često su to talentovani muzičari ili umetnici. Savršeno pamte lica i imena, održavaju kontakt sa svim ljudima koje poznaju i u toku su sa svim što se događa. Društveni su i željni da se iskažu u svim sferama, a skoro uvek i ostvare dobre rezultate. Imaju brz um, ali izrazito reaktivan karakter što znači da njihova spontanost i impulsivnost ponekad mogu odbiti ljude. To su navike kreativnih ljudi.

5. Usne sa zaobljenom Kupidonovom linijom

Ako imate ovakve usne onda ste vi saosjećajna, brižna i ljubazna osoba. Vas se može vrlo lako uznemiriti, pogotovo stvari poput nepravde i nesreće. Volite pomagati ljudima i verojatno ćete izraziti duboko poštovanje prema drugima. Takve usne ima glumica Amanda Seyfried.

6. Nedefinisana Kupidonova linija

Osobe koje nemaju definisanu gornju liniju usne, poput Julije Roberts, su odgovorne osobe. Neretko ne znaju kako ne moraju baš oni rešiti svaki problem i nedostaje im razumevanje emotivnih granica. Bez obzira na to, rešiće svaki problem direktno i vrlo su odgovorni u poštovanju rokova i upravljanju vremenom. Njihovi bližnji znaju da se mogu u svakom trenutku osloniti na njih. Oni su tip ljudi koji se samo pojavi i reši svaki problem.

7. Obične usne

Osobe čije usne nisu ni pune ni tanke već su srednje veličine i nedefinisane gornje usne, takozvanog Kupidonovog luka, nisu zahtevne, uživaju u samoći i nisu sklone dramama. One balansiraju u životu, zdravog su razuma i sposobne su da reše bilo koji problem stavljen ispred njih. Njihova snaga leži u sposobnosti da slušaju druge. Mogu prihvatiti kritiku i cene mišljenje drugih ljudi. Njih je nemoguće naljutiti.

8. Veštačke usne

Nisu samo usne s kojima smo rođeni definicija karaktera. Osobe koje su promenile punoću usana su najčešće zahtevne, sebične i emotivno nestabilne. Ukoliko povećate donju usnu to znači da tražite zadovoljstvo u životu i želite osobu koja će vas zabavljati, dok gornja usna predstavlja osobu koja želi da zadovolji svog partnera isto koliko i sebe, piše Brightside.

