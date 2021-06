Uspeh na pomolu: Metoda čuvenog psihologa menja život iz korena

Počnite da primenjujete ova pravila već danas

Da li ste primetili da mnogi ljudi uprkos svojim veštinama i velikim planovima ipak ne uspe da ostvari uspeh. Čak i neki vrlo sposobni ljudi nikad ne stignu do vrha, a psiholog i motivacioni govornik. Mel Robins, otkriva u čemu to greše.

Kada usvojite ova pravila, sve u životu, na svim poljima će vam ići od ruke. Mel je osmislila 5 koraka i mantru za postizanje uspeha. Evo o čemu je reč:

1. POSTAVITE JASNE CILJEVE

Pre nego što krenete u realizaciju neophodno je da jasno postavite ciljeve, ali oni moraju biti jasni. Drugim rečima, nije dovoljno imati ih samo u glavi.

To znači da bi vaši ciljevi trebali biti što precizniji i definisan do najsitnijeg detalja. razradite taktiku stizanja do vrha i predvidite sve okolnosti koje mogu da vas sputaju u tome. Dobro razmislite o načinima na koje biste mogli u tim situacijama da postupite.

Sve to je najbolje zapisati na pipir. Poznavanje ciljeva pomoći će vam da ih brže ostvarite.

2. DEFINIŠITE VAŽNE KORAKE

Nakon što zapišete dobro utvrđene ciljeve, vreme je da ih podelite u tačke razvoja i napretka.

Na taj način ćete imati jasnu strukturu koja se neće činiti preteškom i frustrirajućom. Još važnije, ovi mini ciljevi su praktični i na ovaj način se koroak po korak stiže do uspeha, a da to ne predstavlja veliko opterećenje.

3. PRIPREMITE SVE ŠTO VAM TREBA

Ključ uspeha je dobra priprema. Zato, pre nego što se bacite na posao, razmislite o svim stvarima koje bi vam na putu mogle trebati.

Ako se adekvatno pripremite za svaki zadatak i dobijete potrebnu podršku, uštedećete vreme jer ćete odmah biti spremni na sve izazove. Neće biti neuspeha koji bi mogli da protraće vaše dragoceno vreme.

4. POSTAVITE ROKOVE I VREMENSKI PLAN

Jednom kada napravite spisak zadataka, vreme je da postavite vremensku strukturu za njegovo izvršavanje. Pomoći će vam da odredite prioritete svojih zadataka.

Vremenski okvir je presudan za uspešno sprovođenje ideja u delo. Postavite pred sebe određeni vremenski period u kojem je potrebno da završite ono što ste naumili.

5. RADITE NA SVOM CILJU

Iako ste svoj cilj podelili na korake, ponekad to nije dovoljno. Ako se u vašoj glavi javlja crv sumnje i glas koji pronalazi opravdanje za nerad i daje vam razumne razloge za odalganje, poslužite se ovom metodom:

PRAVILO 5 SEKUNDI

„Kad osetite da oklevate pre nego što učinite nešto za šta znate da biste trebali, izbrojte 5-4-3-2-1 i krenite prema akciji. Postoji prozor koji se nalazi između trenutka kada imate instinkt za promenom i vašeg uma koji ga ubija. To je prozor od 5 sekundi. “ Kad počnete da koristite pravilo pet sekundi u vama će rasti odlučnost, samopouzdanje i osećaj da držite konce u sopstvenim rukama.

Dakle, od sada više nema izgovora i odugovlačenja! Počnite da brojite i radite! Krenite u akciju, jer samo od razmišljanja nema puno koristi, poručuje Mel.

