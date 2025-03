Uštedite pravo malo bogatstvo: Uradite ovo svake večeri i pare će se lepiti za vas

Najbolji savet za uštedu novca koji se može naći na celom internetu!

Evo kako da skupite pare za letovanje…

Kako uštedeti više novca je tema koja sve zanima, posebno posle praznika i kad počnemo da razmišljamo o letovanju. Mnogo saveta o tome se može pročitati na internetu, ali nisu svi oni primenjivi u našim okolnostima.

Najbolja preporuka, po mišljenju Dušana Uzelca, urednika portala „Kamatica“ je da svake večeri kontrolišete svoj račun.

„Odlična je ideja da proverite koliko vam je novca ostalo i sve što prelazi preko okrugle sume prebacite na štednju“, potvrdio je gostujući u emisiji Jutro na TV Prva.

Na primer, ako na računu imate 27.550 dinara, te večeri prebacite 550 dinara na štednju. Ili, ako vidite da je ostalo 18.220 dinara, onda 220 dinara ide na štedni račun. I tako dalje, sve do kraja meseca.

Na forumima posvećenim ovoj temi na internetu kažu da su neki uspeli da uštede i po više stotina pa i hiljada evra u toku jedne godine. Naravno, nije omogućen i kompletan uvid u njihove finansije, pa drugi s pravom pitaju da li je to stvarno moguće za svakog. Ipak, savt uopšte nije bez psihološke osnove. Naprotiv.

„Kad svake večeri kontrolišete svoj račun, imate tačan uvid u to koliko novca trošite“, objasnio je Uzelac. „Sigurno ćete se često zapitati – pa, šta sam sve kupio danas, na šta su otišle pare. A to je put ka upravljanju novcem.“ Isti recept se može primeniti i tako što ćete na početku meseca, to jest, kad primite platu, podići sve sa računa i redovno proveravati koliko je para ostalo. Uvid u to kako se količina novca smanjuje pomaže nam da sagledamo svoju potrošnju bolje.

Štednja je, kako on kaže, kvalitetno upravljanje novcem i za nju je najvažnije definisati prioritete na dnevnom, nedeljnom, mesečnom a onda i godišnjem i dugoročnom nivou.

