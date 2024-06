Usvojite nemačko „pravilo 10“ i tačno ćete znati koliko treba štedeti u određenim godinama

Da li ste se ikada zapitali koliko je to novca zaista dovoljno u starosti?Ne postoji uopšteni odgovor na ovo pitanje, ali postoji pravilo koje može poslužiti kao vodič – pravilo 10. Što se krije iza toga?

Koliko bi novca trebalo da štedite za penziju da biste zadržali ugodan način života kako starite? Ovo pitanje brine mnoge ljude, a njime su se pozabavili i finansijski stručnjaci kompanije Fidelity Investments, prenosi Fenix-magazin.de.

Razvili su formulu zasnovanu na pretpostavci da osoba uštedi 15 odsto svojih prihoda godišnje, počevši od 25. godine, uloži u proseku više od 50 odsto svoje ušteđevine u deonice tokom života i odlazi u penziju sa 67 godina.

Cilj je da način života pre i polaska u penziju ostane isti, a iako se model ne može preneti na sve u Nemačkoj, suština je ipak zanimljiva.

Cilj: Uštedite deset puta više od zadnjeg godišnjeg prihoda

Na osnovu ovih pretpostavki, stručnjaci procenjuju da bi 10 puta veći prihod pre penzije do 67. godine, zajedno s drugim merama, trebalo da pomogne da imate dovoljno prihoda da izbegnete finansijske poteškoće kako starite.

Konkretan primer: Ako zarađujete 50.000 evra godišnje neposredno pre penzije, trebalo bi da imate 500.000 evra ušteđevine. Zvuči puno.

Tako misle i stručnjaci Fidelity-ja.

Međutim, predlažu da postupite na sledeći način: Uštedite barem jedan svoj godišnji prihod do 30. godine, tri godišnja prihoda do 40. godine, šest do 50. godine i osam do 60. godine.

Ali to je samo pravilo koje zavisi od toga kada želite da se penzionišete, koja prava imate i koliko dugo živite.

Ovo pravilo ima i jedan problem

Život je pun iznenađenja, i negativnih i pozitivnih.

Bilo bi fantastično kada bi svako mogao da izdvoji jedan ili više godišnjih prihoda tokom decenija, ali nažalost to obično funkcioniše samo u teoriji.

Krize, deca i bolesti teme su koje onemogućuju pridržavanje ovakvom planu. Oscilacije stope štednje potpuno su normalne.

Postoje i drugi činioci koji su van naše kontrole: ekonomski razvoj, cene na berzi, dobra i loša sreća.

Sva planiranja odlaska u penziju temelje se na pretpostavkama. Većina ovih pretpostavki vremenom će se pokazati pogrešnim. Ali to je u redu.

Neizvesnosti su deo procesa. Iz tog razloga, ne bi trebalo da dopustite da vas obuzme briga. Najvažnija stvar koju trebate učiniti kao mlada osoba je da počnete štedeti.

Što pre, to bolje.

Što ranije uložite, imate više vremena da uspešno izgradite bogatstvo. Fondovi širokog spektra i ETF-ovi idealni su za to. Ako ulažete decenijama, imate dovoljno vremena da prebrodite krize i doživite uspone.

Takođe imate koristi od kamata, odnosno dobiti koju ostvarujete putem kamata.

Što ranije uložite, više ćete imati koristi od toga. Ukratko: Nikada nije prerano za ulaganje u svoju budućnost, ali u jednom trenutku može biti prekasno.

Jedino pitanje je: Koliko bi trebalo da uštedite?

Ako okolnosti dopuštaju, vaša stopa štednje trebalo bi da iznosi dvocifreni procenat vašeg neto prihoda, tj. najmanje 10 odsto.

Tih 10 odsto je razumno, ali naravno 15 ili 20 odsto je još bolje. Ali ako zaista uspete razumno da uložite prosečno 10 odsto svog prihoda, svakako bi trebalo da budete u dobroj situaciji u starosti.

