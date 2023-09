Usvojite ove jutarnje navike i ostatak dana bićete mnogo produktivniji

Dodavanje jaja ili prstohvata soli u vašu jutarnju kafu samo su neki od načina koji vam mogu pomoći da poboljšate svoju jutarnju rutinu, piše Bright Side. Evo kojim još jutarnjim navikama ćete učiniti ostatak dana produktivnijim.

Dodajte so u svoju kafu

Ako vidite kako ljudi dodaju so umesto šećera u svoju jutarnju kafu, to je zbog toga što so prilično poboljšava ukus kafe. Odstranjuje svaku gorčinu i, za razliku od mleka ili šećera, neće vam dodati nekoliko jutarnjih kalorija. Nemojte preterati ni s ovim, mali prstohvat je dovoljan za savršen ukus.

Uključite jaja u svoj doručak, čak i u svoju kafu

Vijetnamska kafa s jajetom je s razlogom toliko popularna. Možda zvuči čudno, ali dodavanje žumanaca u jutarnju kafu poboljšava joj ukus, a dobro je i za vaše telo. Sudeći prema studiji, ljudi koji ujutro jedu jaja, energičniji su od onih koji ih ne jedu. Dakle, ako kombinujete jaja s kofeinom, proizvešćete jutarnju energiju kao niko drugi. Takođe ih možete jesti na bilo koji drugi način.

Probajte crni čaj ili toplu čokoladu s cimetom

Ako niste ljubitelj kafe, možete popiti šoljicu crnog čaja. On sadrži i kofein i L-tanin, koji povećava budnost i fokusiranost. Jutarnju energiju možete proizvesti i toplom čokoladom, ako dodate malo cimeta u nju. Ovo pomaže u kontrolisanju krvnog pritiska, što drži vaš nivo energije u ravnoteži, bez osećaja umora.

Popijte čašu vode ili, još bolje, vode s limunom

Voda je potrebna, bez obzira na to koje je doba dana, ali posebno ujutro. Pijte vodu kada se probudite kako biste poboljšali produktivnost. To, zapravo, ima veze s tim da ne dehidrirate, što bi moglo izazvati potpuno suprotne efekte. Takođe možete popiti i čašu vode s limunom. Ovo pomaže u hidrataciji, radu creva i gubitku težine, uključuje vitamin C, koji je dobar za kožu, imunološki sistem i, uopšteno, dobar je način da započnete dan, prenosi Index.

Uključite ovsenu kašu u doručak

Savetuje se i da uključite ovsenu kašu u doručak jer će vam to poboljšati energiju, učiniti da se osećate sito i pomoći će vam da dobro započnete dan. Istraživanja su pokazala da ljudi koji jedu ugljene hidrate za doručak, ostaju budniji tokom dana nego oni koji jedu nešto drugo. Za to možemo zahvaliti proteinima i vlaknima.

Uključite muziku

Nema sumnje u to da muzika poboljšava vaše raspoloženje. Posebne studije pokazale su da muzika može uvećati sreću i smanjiti anksioznost. Zato započnite dan s nekim veselim tonovima i to je najbolji način da podignete raspoloženje.

Okružite se vedrim bojama

Boje kojima smo okruženi, ozbiljno utiču na naše raspoloženje, tvrde stručnjaci. Birajte svetle boje za svoju kuću i spavaću sobu, naročito ako u vašem stanu nema mnogo svetlosti. Oblačite se u svetliju odeću i videćete kako vam se raspoloženje menja, a možda će vam i ishrana postati zdravija. Zamislite samo kakva razlika može nastati u vašem danu.

Napravite dnevni plan i proverite svoje prioritete

Još jedna stvar koja će vam pomoći da sačuvate vreme i napravite više stvari je organizovanje. Vodite planer sa svim stvarima koje treba napraviti tokom dana i rangirajte ih od najvažnije, do najmanje važne. Ako uradite ovo, nećete paničiti na kraju dana zbog nečega što je trebalo da uradite, a niste.

Pomerite alarm na drugi kraj sobe

Najbolje je da sklonite svoj alarm na drugi kraj sobe, umesto da ga držite na stočiću pored kreveta. Ovo će vam pomoći da se efikasnije probudite jer ćete morati da ustanete kako biste isključili alarm. Kada nema odlaganja i već ste izvan svog toplog kreveta, to već znači da ćete verovatno dan početi bez odlaganja.

Jedite lešnike

Lešnici su neslatki i neslani i savršena su i zdrava poslastica kojom možete početi dan. Zato što su bogati mastima, karbonatima i proteinima, povećavaju nivo vaše energije, čine da se osećate sitim i čine vas spremnim za početak dana.

Napravite brzinske vežbe dok perete zube

Uključivanje vežbi u vaš jutarnji raspored još je jedna stvar koja će vam pomoći da se lakše probudite jer poboljšava energiju vašeg tela i smanjuje umor, stres i druge negativne osećanja. Ako ne možete dugo da vežbate, probajte da odradite 2-5 minuta treninga dok obavljate druge stvari. Možete raditi čučnjeve ili sedenje uz zid u kupatilu, dok perete zube.

Sunčeva svetlost

Naučno je dokazano da prirodna svetlost poboljšava naše raspoloženje i osećanja. Ono čini da naše telo prestane da proizvodi melatonin, hormon koji nas uspavljuje. Kao rezultat, dosta smo budniji. Ako želite da započnete svoj dan rasterećeni i srećni, razmaknite zavese i dopustite suncu da prodre u vašu sobu ili, još bolje, iziđite napolje i uhvatite malo sunca ako to vreme dopušta.

