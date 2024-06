Uvek su ga nosili u džepu: Naši preci su verovali u ovaj talisman za novac

U ljudskoj prirodi je da stalno tražimo prečice, a to je naročito vidljivo kada se govori o novcu. A čuveno pitanje glasi: Kako da brzo, i ako je moguće, što lakše, zaradimo pare?

I tu na scenu stupaju brojni “oprobani” načini za privlačenje novca.

Koliko god da su teška vremena, da bismo živeli u blagostanju moramo da se fokusiramo i usmerimo misli u tom pravcu. Mnogi ezoteričari tvrde da je spoljni svet rezultat naših misli i zato je moguće sve postići samo radom na sebi.

Da bi se steklo bogatstvo, važan je zakon privlačenja i pravilan mentalni pristup jer svaka negativna misao, osećaj ili stanje svesti sprečava ulazak dobrog u život.

Nažalost, većina ljudi nije svesna činjenice da njihova podsvest odbija materijalno blagostanje. To se, pre svega, odnosi na negativne misli poput ”mnogo radim, a malo sam plaćen”, ”ne mogu to sebi da priuštim jer je preskupo, a moram da platim račune”, ”plašim se da to uzmem jer neću imati dovoljno novca do kraja meseca”.

Te destruktivne misli bukvalno odbijaju novac. Kako misliš tako će ti i biti, poslovica je koju svi dobro znamo.

Naši stari su verovali da zrno kukuruza – može da posluži kao talisman za novac. Potrebno je da svuda sa sobom nosite ovo zrno. Naime, samo zrno simboliše napredak, rast, prosperitet.

Ipak, kako biste bili sigurni i zaista privukli novac, potrebno je da tako i mislite, razmišljate i počnete da verujete da imate onoliko koliko želite. Bolje ćete se osećati, a čim se to desi, pare će početi da se slivaju u vaš džep…

Bar tako kažu stara verovanja.

