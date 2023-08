Uz ovaj genijalan trik uštedećete dosta novca na gorivu, a vaš automobil će ići brže nego do sada

Situacija je malo drugačija kod automobila koji idu na dizel

U vreme kada su cene goriva vrtoglavo visoke i vozači se stalno žale vredi imati neki trik u rukavu kako biste uštedeli novac.

Postoji mnogo predloga kako da uštedite, a jedan od njih je da sipate manju količinu goriva u vaš rezervoar i to iz više razloga. Vaš auto će biti lakši i to će zbuniti motor koji onda treba da radi manje i manje da troši.

Nameće se pitanje koliko možete da uštedite i vredi li uopšte da se oko ovoga mučite. Kako biste to dokučili potrebno je da rešite prostu formulu. Recimo da vaš auto troši 6 litara na 100 kilometara. Što je auto teži, to će mu trebati više goriva kako bi ga pokrenuli. U proseku, potrošnja raste za 1 do 2 odsto na svakih 43,5 kilograma težine u autu.

Recimo da u rezervoaru imate 60 litara i da trošite 8 litara na 100km. Kako gorivo ima gustinu od 720 grama po litru, onda je zapremina rezervoara 43,2 kilograma. Tada je formula za iračunavanje vaše potrošnje sledeća: 8 x (1+0,02×43,2/43,5) što je oko 8,16 litara na 100 kilometara. Kada ispraznite skoro pola rezervoara, trošićete 8,08 litara na 100 kilometara. Zbog toga nije loša ideja da sipate pola rezervoara i onda kada potrošite sipate opet pola.

Pitanje je koliko smo tako uštedeli? Računanje u novcu je zapravo loša ideja, ali možemo da kažemo da ukoliko punimo rezervoar uvek do pola beležićemo 3,5 kilometara više svaki put. Jedina mana ovom planu je ta što ćete morati češće da idete do pumpe i sipate gorivo.

Situacija je malo drugačija kod automobila koji idu na dizel jer njihov rezervoar teži malo više nego kod benzinaca. To što su im i rezervoari veći daje im prednost kod ove metode jer možete da dobijete više od 5 minuta vožnje dodatno.

(Telegraf.rs/theconversation.com)

