Uz ove male rituale vaš novčanik nikada neće biti prazan

U trenucima besparice teško je bilo šta uraditi. Ipak, to ne znači da ne postoji način da poboljšate svoju finansijsku situaciju.

Uz pomoć nekih malih rituala i načina na koji se odnosite prema novcu i stvarima u vašoj kući zavisi da li ćete uživati u blagostanju.

Stručnjaci za feng šui istakli su da ako želite da energija novca protiče kroz vaš dom i da samim tim sa njim nikada nemate problema, onda morate da uradite tri stvari.

Unesite boje u svoj dom

Ukoliko želite da u vaš dom uđe novac potrudite se da u dnevnoj sobi ili kuhinji imate bar jedan zid koji je zelene ili ljubičaste boje. Ako je ovo previše za vas možete da pokušate i nešto lakše – unesite nekoliko detalja u ovim bojama. Zeleno predstavlja vitalnost i rast a ljubičasta – bogatstvo.

Odnosite se prema novcu s poštovanjem

Trudite se da vam novac, ma gde da ga držite, uvek bude lepo složen. Zgužvane novčanice samo znače da ne cenite dovoljno novac, pa kako onda očekujete da će da dođe kod vas. Sve dok vi njega zapostavljate, zapostavljaće i on vas i eto onog što ne želimo – besparice.

Delite novac sa drugima

Nemojte samo skupljati novac i sklanjati ga. Poklonite ga, potrošite ga na neke lepe stvari i on će se samo množiti. Zahvalite se dragim osobama tako što ćete im kupiti neki lep poklon, a kada pozitivna energija uđe u vaš dom tu će i ostati. To znači da će se i novac gomilati i da nikada nećete biti bez njega. Kako je novac deo kruga, kada se on ispuni, vratiće vam se.

