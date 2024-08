Uz ovih 7 neobičnih navika živećete dva puta duže: Naučnici pronašli genijalno rešenje

Ukoliko vam je stalo do zdravlja, a ne želite da se lišite životnih zadovoljstava, naučnici su za vas pronašli rešenje. Postoji mnogo neobičnih i čak prijatnih načina da se osećate zdravije, srećnije i živite duže.

1. Svakoga dana popijte čašu vina

Konzumiranje alkohola nije najbolje što možete da učinite za svoje zdravlje, ali stručnjaci sa Harvarda su utvrdili da jedna čaša vina na dan (posebno crnog) smanjuje opasnost od srčanog udara, dijabetesa, arteoskleroze i mnogih drugih bolesti.

Prema ovom istraživanju, konzumiranje 22-32 grama alkohola svakoga dana dobro utiče na opšte zdravlje. Pokazalo se da oni koji vole da popiju čašu vina svaki dan, imaju za 30% manje problema sa srcem, pamćenjem i visokim holesterolom. U proseku žive pet godina duže od onih koji me piju.

2. Najbolje vreme za spavanje je od 22:00 h do 6:00 h

Kineski lekari smatraju da je upravo to vreme najbolje za odmor. Razradili su čitav sistem koji objašnjava u koje vreme se koji organ obnavlja i zašto je najbolje spavati od 22 sata uveče do 6 sati izjutra, da biste duže živeli.

Između 21:00 i 23:00 imuni sistem se bori protiv virusa i izbacuje toksine iz organizma. Od 23:00 do 01:00 aktivno se obnavlja jetra. Pluća se čiste od 03:00 do 05:00 i zato se može desiti da u to vreme kašljucamo. Creva se čiste i aktiviraju bliže jutru, između 05:00 i 07:00.

3. Ignorišite javno mnjenje

Američki naučnici tvrde da ćemo živeti duže ako bukvalno pljunemo na tuđe mišljenje. Stvar je u tome da nas briga o reakcijama okoline navodi na uzdržanost, zbog čega gubimo spontanost i često postajemo nervozni.

Sve to umanjuje sreću, a nesrećan čovek, tvrde naučnici, živi kraće.

4. Jedite paradajz

Američki naučnici sa Univerziteta Tafts u Bostonu sproveli su istraživanje koje je trajalo 11 godina. Upoređivali su ishranu i zdravstveno stanje pet hiljada učesnika i došli do zaključka da time što ćete uvrstiti paradajz u ishranu možete smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti za čak 26 %.

Stručnjaci smatraju da je to zbog likopena, antioksidansa koga ima u paradajzu i koji mu daje crvenu boju. Zato dodajte malo paradajza u jutarnji sendvič.

5. Rešite se budilnika

Posebno ako glasno zvoni, kao i čajnika koji pišti, tajmera, alarma, petardi i svega ostalog što naglo prekida tišinu.

Prema japanskim istraživanjima, iznenadan jak zvuk povećava opasnost od srčanog udara, naročito kod osoba s povišenim krvnim pritiskom. Osim toga, slični glasni zvuci negativno utiču na nervni sistem.

6. Jedite koru hleba

Nemački biohemičari sa Univerziteta u Minsteru poručuju da treba jesti koru hleba. Dok se hleb peče, u kori se stvaraju antioksidansi koji sprečavaju nastanak raka debelog creva i pročišćavaju organizam.

Evo šta kaže rukovodilac istraživanja, profesor Tomas Hofman: „Proučavajući osobine hleba, ustanovili smo da kora hleba sadrži osam puta više antioksidanasa, od ostatka vekne. Zbog toga je kora hleba neuporedivo korisnija za zdravlje od sredine hleba.“

7. Bavite se plesom

Francuski naučnici smatraju da je najbolji način da produžite život – da naučite da plešete.

Oni tvrde da je salsa najbolja za dugovečnost. Salsa ojačava kosti, pluća, kardiovaskularni sistem i pomaže kod astme. Koristan je i svaki drugi aktivni i veseli ples. Važno je da se krećete i budete dobro raspoloženi. Plešite!

Već smo počeli da se pridržavamo ovih saveta i za 70 godina ćemo vas obavestiti o rezultatima našeg eksperimenta:)

