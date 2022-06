Uz pomoć ovog jeftinog trika rešićete se neprijatnog mirisa obuće

Britanska TV ličnost i autorka hit knjige ‘How To Clean Your House: Easy tips and tricks to keep your home clean and tidy up your life’ sa svojih 270 hiljada fanova na Instagramu odlučila je da podeli pouzdan i genijalan trik kako bi se pobrinula da obuća koju svakodnevno nosimo više nikada nema neprijatan miris.

Uz fotografiju žutih patika, Britanka Linsi Krombi napisala je da ćemo problem neprijatnog mirisa obuće, najčešće uzrokovanog vrućinom i bakterijama, s lakoćom rešiti uz pomoć kesica čaja.

Kako predlaže, vrećice bilo koje vrste čaja postavite unutar obuće i ostavite preko noći na toplom i suvom mestu. Što ih duže držite u cipelama, to će suzbijanje neprijatnih mirisa biti efikasnije. Kesice čaja su prema rečima ‘kraljice čišćenja’ super upijajuće i iz cipela s lakoćom uklanjaju sve mirise.

Umesto bacanja u smeće, Linsi savetuje da iskorišćene kesice ponovo upotrebite za druge kućne poslove poput čišćenja mrlja s prozora ili kao đubrivo za vaše biljake.

Od drugih sjajnih kućnih trikova koje je podelila sa pratiocima, otkrila je i kako možete da iskoristite moć maslinovog ulja za uklanjanje tvrdokornih mrlja sa drvenog stola poput tragova šoljica i čaša. Linsi savetuje da u posudi pomešate maslinovo ulje sa solju i da dobijenu smesu protrljate na područje zahvaćeno mrljama na stolu, ostavite da stoji 30 minuta i zatim uklonite.

So će ukloniti sve tragove tvrdokornih mrlja sa stola, dok će maslinovo ulje zaštiti i nahraniti drvo.

