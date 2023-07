Uzmite papir i olovku: Način na koji pišete slovo M otkriće mnogo o vama

Danas vam donosimo test koji će na vas ostaviti snažan utisak. Zašto? Zbog svoje sposobnosti da otkrije određene karakteristike vašeg načina postojanja. Ovaj sadržaj će vam privući pažnju, pošto je postao jedan od najrasprostranjenijih, kao i „onaj koji pokazuje mračnu tajnu vaše ličnosti, prema načinu na koji držite olovku“ i onaj koji vam „pomaže da saznate da li vi ste prirodni vođa prema veličini vaše ruke. Samo nastavite istom dinamikom.

Svaki put kada pišemo na stranici, pokazujemo aspekte našeg karaktera. Ipak, ovde ćemo istražiti način na koji pišete slovo ‘M’. Preporučujemo vam da zgrabite olovku i papir kako biste ga napisali u ovom trenutku. Zatim morate uporediti svoje pisanje sa opcijama.

Nudimo vam ilustraciju na kojoj možete videti različite načine na koje se piše slovo ‘M’. Posmatrajte je veoma pažljivo i onda uporedite sa svojim napisanim slovom, pa potražite ispod značenja kako bi saznali rezultate.

Ovo je značenje testa ličnosti

Visina planina ili likova

Slovo M, bilo pisano rukom ili štampano, čine planine, koje su gornji i uzastopni zavoji, ili refleksi, pomoću kojih je grafem napravljen. Prva planina predstavlja osobu, druga njeno blisko okruženje, a treća njen odnos prema ostalima, kritike i mišljenja. Kada se radi u štampi, nedostaje mu treći montažni sklop, zbog čega se svodi na odnos prema sebi i naredni prema drugima. U svakom slučaju, kada je prvi luk izraženiji ili veći, to ukazuje na to da osoba treba da se oseća prepoznatom i cenjenom od okoline, sve u granicama normale.

Širina planina

Kada planine imaju pravilnu širinu između sebe, to govori o ravnoteži i uniformnosti u onome što osećate, što će biti pojačano u zavisnosti od toga koliko su prostori široki. Ako su ove uske, osoba ima mnogo nesigurnosti, kao i visok stepen stidljivosti, želela bi da prođe neprimećena u društvu. S druge strane, kada su preširoke, to označava veliku samodovoljnost, sa samopouzdanjem, što važi za različite oblasti života. Ako postoji nepravilnost ili mešavina, treba obratiti pažnju na to koja je planina ta koja se drugačije predstavlja, jer će se tako otkriti u kom aspektu osoba izražava određene karakteristike.

Uglovi ili njihov nedostatak

Ako je slovo M konkavno, govori o odbrambenoj ličnosti, čvrstog i rigoroznog karaktera, visoke sposobnosti koncentracije. Naprotiv, ako je konveksan, govori o čvrstini u sprezi sa većom povezanosti sa idealizacijom, gde se kombinuju energija i adaptacija. Kada se daje kroz petlje, govori o diplomatskim, sporim i neodlučnim duhovima, takođe o ukusu za samoću. Naprotiv, ako su uglati, to govori o većoj upornosti, razdražljivijim i nesalomljivijim, ne baš fleksibilnim i tolerantnim.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.