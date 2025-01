Vaš novčanik više nikada neće biti prazan: Ubacite 1 sitnicu u njega i privucite obilje i bogatstvo

Evo šta valja nositi u novčaniku za obilje i bogatstvo

U numerologiji brojevi su suština. Ako polažete nadu u numerološku ideologiju i teorije, ova disciplina tvrdi da broj u novčaniku može da privuče izobilje i bogatstvo.

Jedinica

To je početak svega, kretanja napred. To indirektno utiče na finansijski sektor, ali je to takođe veoma važno. Jedinica pomaže ljudima da uštede novac, vide budućnost i razumno je procene. Ovo je broj analitičara. Ako radite u oblasti u kojoj morate stalno razmišljati o budućnosti i analizirati poteze, onda je ovo vaš broj. To može i treba da bude vaš glavni talisman.

Dvojka

Ovaj broj podstiče ljude da češće misle samo na sebe. Ovo je loš pomoćnik u finansijskim pitanjima, jer sebičnost donosi samo siromaštvo. Sama filozofija Dvojke suprotna je bogatstvu, pa je upotreba ovog broja kao talismana nepoželjna.

Trojka

Ako izaberete Trojku kao svoj talisman, od toga ćete imati finansijske koristi. Ovaj broj je odličan vodič kada je reč o finansijama. Ovo je broj harmonije. Trojka prema numerolozima pomaže u gotovo svakoj situaciji, pa ju je potrebno koristiti za finansijski sklad.

Četvorka

Broj 4 je simbioza dve dvojke. Iako pomaže da postavite ciljeve i oslobodite se nepotrebnih stvari, ovaj broj baš i nije najpovoljnija amajlija za finansije. Više nam pomaže da lakše pronađemo svoju misiju. Četvorka ne pomaže u postavljanju prioriteta u životu. Samo podiže zavesu nad budućnošću. Ovo je po svojoj suštini vrlo čudan broj. Kao stalni finansijski talisman neće biti od velike koristi.

Petica

Ova cifra je poput zlatne sredine, ali ima i dobru simbiozu sa energijom obilja. Za Peticu numerolozi smatraju da privlači finansijsku sreću, usklađujući tokove energije obilja. Ovo je dobar broj za one čiji finansijski život uključuje rizike i avanture. Pogodan je za poslovne ljude i sportiste.

Šestica

Broj 6 predstavlja unutrašnje kretanje problema. Nije povoljan za finansijske tokove, jer su njegovi elementi ljubav i odnosi. Umesto Šestice, izaberite neki drugi broja, a energiju broja 6 iskoristite po pitanju emocija.

Sedmica

7 je srećan broj, poput petice, ali sedam ima dodatne „bonuse“. Sedmica menja sudbinu osobe, a numerolozi smatraju da su ljudi koji imaju ovaj broj prisutan u životu (broj kuće, datuma rođenja…) posebno srećni. Energija takvog broja može se usmeriti u bilo kom smeru.

Osmica

8 je znak beskonačnosti. Osmica može biti znak sigurnosti i uštede novca, odnosno održava novac koji trenutno kruži u vašoj kući. Ipak, ako želite da napredujete i steknete dodatno bogatstvo, ona je od Osmice bolje u novčaniku držati Sedmicu.

Devetka

Njegova energija vam omogućava da odvežete čvorove vezane sudbinom. Ovaj broj je neophodan za one koji se bave teškim fizičkim ili intelektualnim radom. Može doneti pozitivnu energiju osobama koje se iznova suočavaju sa finansijskim poteškoćama.

Određeni numerolozi ističu da su neparni brojevi posebno pogodni za priziv novca, pa upotrebljavaju kodove 1-3-5-7-9.

