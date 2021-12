Većina ljudi dezodorans nanosi u pogrešno vreme, evo kada je pravi trenutak

Pandemija i karantin pokrenuli su mnoge trendove i rasprave na društvenim mrežama, a posebno su popularne na raznim platformama postale teme vezane uz higijenu; neki su tako u raspravama tvrdili da je potrebno tuširati se jednom dnevno, a drugi da je i dovoljno i jednom nedeljno…

Među brojnim snimcima viralan je postao i video dermatologa Sida Raza (@sidneyraz) koji je na TikToku objasnio da većina nas ce život pogrešno nanosi dezodorans.

– Dezedorans bi trebalo da nanosite noću – kaže on i objašnjava da je najefikasniji kad se nanese neposredno pre odlaska u krevet, što posebno važi za antiperspirante.

– Naša telesna temperatura tada je niža, pa će bolje delovati na koži – rekao je dr. Raz u svom TikTok videu koji je pogledan više od 3.8 miliona puta, s 580 hiljada lajkova i 10.5 hiljada komentara, no s njim se ne slažu svi stručnjaci.

– Budući da se dezodorans prvenstveno koristi za prikrivanje neprijatnih mirisa nije ga potrebno nanositi uveče – komentarisao je Razovu tvrdnju dermatolog dr. Dastin Portela, ali antiperspirant, dodaje, koji se koristi za sprečavanje znojenja, možete da naneste pre spavanja.

To, ističe on, posebno važi za one s problemom prekomernog znojenja ili hiperhidroze, jer su znojne žlezde najmanje aktivne dok spavamo.

A ako ćete uveče nanositi antiperspirant, rekao je dr. Portela je za BuzzFeed, pre treba oprati pazuha i dobro ih obrisati, tako da koža bude potpuno suva.

