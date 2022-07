Vekovima se verovalo u ova praznoverja, neki još uvek veruju – većina donosi sreću i novac

Vekovima smo imali razna praznoverja, od kojih su mnoga paganskog porekla. Neki su se održali do današnjeg dana. Većina od njih se usvaja i sprovodi sa dubokim uverenjem da će doneti sreću i novac.

Zakucavanje novčića u drvo

Oborena stara stabla sa novčićima zabijenim u koru su popularan prizor u nekim delovima Ujedinjenog Kraljevstva. Smatra se da „drveća novca“ imaju pagansko poreklo.

Osigurati da u torbi uvek ima nešto novca

Stavljanje novca u tašnu ili novčanik, posebno ako ga poklonite drugoj osobi, široko je praktikovano u Grčkoj, ali sujeverje se proširilo po celom kontinentu. Logika je jednostavna – novac privlači novac. Iz istog razloga, nikada ne bi trebalo potpuno da ispraznite svoj bankovni račun.

Nikada ne ostavljajte torbu na podu

Razlozi da nikada ne stavljate torbe na pod variraju od zemlje do zemlje. Stara kineska poslovica kaže: „Torba na podu je novac napolju. Torba na zemlji doneće vam nesreću kada su u pitanju vaše finansije, pa je za svaki slučaj uvek držite na visini.

Svako jutro napišite „$“ na ruci

„Novac“ ili znak dolara sa crvenom bojom na desnom dlanu svako jutro pre nego što izađete iz kuće 15 uzastopnih dana, počevši od dana mladog meseca, trebalo bi da vam donese neočekivanu sumu novca u roku od nekoliko dana. U ovo sujeverje veruje dobar deo američkog sveta.

Pronalaženje pauka u džepu

Sujeverje da pauk pronađen na nečijoj odeći donosi novac datira još iz 16. veka. Najbolje je da nađete pauka u džepu jer to znači da ćete uvek imati novca. Zbog čega je usvojeno „pravilo“ da nikada ne ubijate pauka koji se nađe u kući, jer biste ubili svoju sreću i bogatstvo.

Bez zviždanja u kući

Verovanje da će zviždanje u kući dovesti do gubitka novca i loše sreće je široko rasprostranjeno u Rusiji i baltičkim državama. Kaže se da to nikako ne treba činiti ako ste u tuđoj kući. Veruje se da je zviždanje jezik zla i da na taj način pozivate zle duhove u svoj dom. Napolju zviždite do mile volje.

Koristite broj 8 kad god možete

Ovaj broj se smatra jednim od najsrećnijih brojeva u kineskoj kulturi. Zvuči kao „fa“ na kineskom, što znači bogatstvo i bogatstvo, zbog čega se veruje da donosi bogatstvo. Neki numerolozi tvrde da osmica simbolizuje ravnotežu, odnosno održavanje balansa između materijalnog i nematerijalnog sveta.

Ne krečite „ćoškove bogatstva“ određenim bojama

Jugoistočni ugao sobe smatra se uglom bogatstva, prema feng šuiju. Drugi kutak bogatstva ili karijere, koji vas štiti od gubitka posla, nalazi se na severu. Ne farbajte severni ugao zelenom, žutom, smeđom, roze bojom niti južni plavom, crnom ili bojom kože.

Stil/24sedam.rs

