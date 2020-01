Verenik je prevario sa striptizetom: Svadbu je otkazala, ali je nastao novi problem

Jedan mladoženja na momačkoj večeri odlučio je da se poslednji put pred stupanje u brak opustiti u potpunosti i ne razmišlja o velikom danu koji ga čeka sutra, a kada je njegova verenica saznala za prevaru, otkazala je venčanje.

Međutim, nedugo zatim saznala je da njena sestra želi venčanicu koju je izabrala za sebe i tada je nastao problem.

Ova nesuđena nevesta požalila se korisnicima Reddita na neprijatnu situaciju u kojoj se nakon svega našla. Kako se ispostavilo, njena sestra želela je da za svoje venčanje obuče njenu vjenčanicu, a ona je ovaj problem, koji je sad opseda više nego prevara bivšeg partnera, objavila na popularnoj društvenoj platformi, piše Fox News.

Korisnica je svoju priču ispričala pod nadimkom Aitaweddingdresscu, objasnivši da je venčanje otkazano pre dva meseca zbog verenikove prevare neposredno pre svadbe.

„Imam prelepu venčanicu koju sam platila 2.000 dolara. Bila sam jako depresivna otkad se sve dogodilo jer sam osećala kao da sam sama kriva za to zbog toga što nisam bila dovoljno seksi i što mu nisam davala ono što je želeo. Prošle nedelja sam odlučila da prestanem sa takvim razmišljanjem i odlučila da prepravim venčanicu. Bavila sam se šivenjem više od 15 godina pa sam znala šta radim. Malo sam je isekla, promenila joj boju da izgleda manje kao venčanica i sada imam prelepu haljinu koju mogu koristiti za razne prilike“, napisala je ona.

Kada je završila s prepravkom, objavila je fotografiju haljine na Instagramu, ne znajući da je njena sestra želela da venčanicu obuče za svoje venčanje.

„Sestra me pitala da li je to moja stara venčanica i kad sam joj rekla da jeste, pozvala me i pitala zašto sam to uradila. Nisam razumela zbog čega je to važno. Tada je izjavila da sam mogla da pričekam i to uradim nakon njenog venčanja. Bila sam zbunjena. Podsetila me da mi je, kada smo odseli u hotelu u kom je trebalo da se održi moje venčanje, rekla „ako je ti ne iskoristiš, ja ću“. Samo jednom me je pitala od kog je materijala venčanica pa sam mislila da želi sličnu haljinu“, piše ova korisnica i priču zaključuje time da njihova majka razume obje i da smatra da je trebalo da pričeka još nekoliko meseci pre nego što prepravi venčanicu.

Ova priča pokrenula je veliku diskusiju na Redditu, gde ima više od 2600 komentara. Većina korisnika je na strani nesuđene mlade i ne može da razume postupak njene sestre.

„Je li tvoja sestra razmišljala o tome koliko će tebi biti neprijatno kada je budeš videla u venčanici koju si kupila za svoje venčanje“, jedan je od komentara.

„Prilično je bezosećajno što je tvoja sestra očekivala da će nositi tvoju venčanicu na svom venčanju. Trebalo je da uzme u obzir koliko će to biti bolno za tebe dok je budeš gledala kako ide ka oltaru u venčanici koju je trebalo ti da nosiš“, mišljenje je druge korisnica ove platforme.