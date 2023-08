Veštačka inteligencija pokazala kako izgleda tradicionalna srpska porodica: Rezultat je sve ostavio u šoku

I asked Al to show me Slavic families of all 13 countries in their traditional costumes. #slavicfamily #slavicpeople #slaviccostume #aigenerated #midjourneyart #midjourneyai #slavarodu #slavsoftiktok #flowercrown #kokoshnik #sarafan #vyshyvanka #slavicart #slavicartist

♬ Щedrik – Seraglaska