Vladeta Jerotić je rekao da muškarac mora da ima ovu osobinu kako bi brak opstao

Vladeta Jerotić, čuveni srpski akademik, psihijatar, lekar i književnik, tokom svoje dugogodišnje karijere istraživao je načine kako održati stabilan brak i zdravu porodicu. Njegove teorije se i dan danas citiraju i prepričavaju, štaviše, našle su svoje mesto i na društvenim mrežama i vrlo su popularne i deljene među mlađom generacijom.

Video koji trenutno kruži na društvenim mrežama i mnogi ga rado dele i prepričavaju, nastao je tokom jednog predavanja na temu muško-ženskih odnosa i pronalaženja ljubavnog partnera.

Ovom prilikom Vladeta Jerotić je istakao da postoje 4 aspekta na osnovu kojih se ljudi u braku nalaze: duhovni, intelektualni, emotivni i fizički.

On je tada istakao: „Ne mogu sve 4 komponente da se uklope, jer nema idealnog braka. Važno je da se uklope bar dve, a koje će to dve biti, to par treba da se dogovori.“

Ipak, jedna od stavki direktno zavisi od muškog pola, i na njima ostaje da li će je ispuniti ili ne.

„Najteža je emocionalna komponenta, jer emocije žena nisu iste kao kod muškaraca. Kada se poklope emotivno, taj brak može biti jako dobar, a uklopiće se kada muškarac otkrije ‘ženu u sebi’. Kada shvati i ne uplaši se što „ima ženu u sebi“, odnosno kada u sebi pronađe i otkrije nežnost, emotivniju stranu“, naglasio je Vladeta.

Na pomalo duhovit način, ali u svom prepoznatljivom stilu, uvek iskren i realan, naš poznati neuropsihijatar je poslao poruku i svim mladim parovima koji tek stupaju u brak. Ovog puta se obratio muškarcima i naveo da bi pogotovo oni trebalo da ga poslušaju – jer tako će uspeti da provere još pre venčanja kako će im brak izgledati.

„Mladi, idite obavezno u kuće roditelja vaše buduće žene. Obavezno! Onako kako žive otac i majka, tako ćete i vi živeti“, rekao je Vladeta.

