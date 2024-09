Vladeta Jerotić: Kad ovu rečenicu izgovorite u braku, to je znak da je sve krenulo nizbrdo

Vladeta Jerotić smatrao je da jedna rečenica zapravo predstavlja znak da su u braku stvari krenule nizbrdo.

Vladeta Jerotić, čuveni srpski akademik, psihijatar, lekar i književnik, tokom dugogodišnje karijere bavio se i brakom, partnerskim odnosima, konfliktima u porodici. Njegove mudre rečima mnogima su bile vodilja u kriznim situacijama, a posebno saveti koje je imao za supružnike.

Jedan govor Vladete Jerotića o braku pokazuje koja to rečenica nikako nije poželjna i koja može da sluti na kraj.

„Zaljubljenost mora da pređe u ljubav. A šta je ljubav nego odricanje. I šta je brak nego međusobno odricanje. Ljubav se ne može meriti, ali u braku ume da počne – pa kako si me voleo, šta je to sad s tobom, pa ja tebe i dalje volim… To ništa ne valja. Kad tako počne sve, piši propalo.

Kako kaže Vladeta Jerotić, takvi odnosi se završe rastavom ili nekom mučninom da brak opstane po svaku cenu.

Čest slučaj je i, kako kaže, da se parovi fokusiraju na decu tokom braka, međusobno se udalje, a kada deca odu iz porodičnog gnezda, onda počnu da se tupo gledaju.

„Gledaju se kao sito dete šećerleme. A što nisu vodili malo i brigu o sebi, jedno o drugom, i duhovno, i emotivno, i intelektualno, i fizički“, napominje Jerotić, a prenosi Zadovoljna.rs.

