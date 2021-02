Voditeljka i njena ćerka doživele trovanje ugljen-monoksidom

Voditeljka Nikolina Pišek i njena ćerka Una otrovale su se ugljen-monoksidom kada je u njihovom domu u Zagrebu pukla cev od gasa koji obezbeđuje grejanje čitave zgrade.

Kako se navodi, njih dve su se otrovale ugljen-monoksidom usled pucanja cevi od gasa koji obezbeđuje grejanje čitave zgrade.

„Nisam želela da se to sazna, ali tačno je da je u noći između subote i nedelje došlo do curenja gasa za grejanje. Nisam htela sa tim da izađem u javnost dok ne bude definitivno, kriminalistička policija je na uviđaju sada i gledaju sada šta se zapravo dogodilo. Rađena je adaptacija posle potresa“, počela je Nikolina.

Navela je da ne zna u čemu je greška, jer je reč o održavanim instalacijama.

„Majstori su bili prethodnih dana i pregledali sve instalacije. Bilo je sve ok. Trenutno je u toku renoviranje zgrade zbog posledica zemljotresa. Ne mogu nikoga da optužujem da je kriv za ovo što se dogodilo, samo želim da nadležni organi utvrde šta se dogodilo, jer se radi o dva ljudska života koja su ovim bila ugrožena“, rekla je Nikolina za „Blic“.

Dodala je da su ona i ćerka Una primljene u bolnicu u nedelju u ranim jutarnjim satima zbog teškog trovanja gasom.

„Slučajnost nas je spasila. Moj suprug koji nije bio Zagrebu je odreagovao najbolje moguće. Da je moja odluka bila sprovedena mi ne bismo bile žive. Čula sam se sa suprugom kada sam došla iz grada sa ćerkom, rekla mu da idemo da gledamo film. Pozvala sam ga oko ponoći i rekla da se ne osećam dobro i da Una povraća. Rekla sam mu da ću ujutru otići kod doktora. Međutim, on je insistirao da odemo to veče. Pozvao me je posle ponovo, ali se nisam javljala na telefon, jer sam očigledno izgubila svest. Kasnije sam od njega čula da je redom zvao prijatelje, te je uspeo našeg bliskog prijatelja da dobije u te kasne sate. Oni su pozvali policiju i hitnu, koji su pomogli da se razvale vrata i da dođu do nas. Posle su nas transportovali u bolnicu, malopre smo izašle iz bolnice. Apelujem da se zakonom uvede alarm za gas, jer se tako mogu spasiti ljudski životi. Meni se dogodilo to da su instalacije redovno održavane, ali kao što vidite, mogao se desiti najgori scenario“, ističe Nikolina.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.