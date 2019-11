Volite da ih gledate, ali nanose vam štetu! (video, foto)

Ljudi vole da objavljuju fotke sa treninga i pokazuju drugima kako su fit i zategnuti, i u tome nema ništa loše… ili ipak ima?

Lični trener Danijel Bartlet smatra da Instagram itekako može da sabotira vaše fitnes ciljeve. Ako se pitate kako, on smatra da sve te fotke koje ljudi objavljuju sa treninga pod izgovorom da žele da inspirišu i druge na vežbanje, donose više štete nego koristi.

„U potpunosti su fokusirane na estetiku, a ne na zdravlje, što je veoma loše. Vežbanje se gleda kao nešto što može da vam promeni izgled – barem na društvenim mrežama“, objašnjava on, dodajući da ljudima koji vežbaju moto treba da bude „napredak, a ne savršenstvo“.

Lični trener kaže da fotke objavljene uz haštag #fitspo (fitnes inspiracija) zapravo kod mnogih mogu da izazovu „strah od vežbanja“ i imaju potpuno suprotan efekat. Dodaje da neke možda stvarmo i inspirišu, ali da većini predstavljaju „nerealan estetski ideal“.

„Te fotografije teraju ljude da se upoređuju sa nekim lažnim idealima. Ljudima se prezentuje ideja da drugi treba da ih inspirišu, što znači da bi trebalo da bude verzija nekog drugog. To je loša ideja i tačka“.

Danijel dodaje da ova lažna savršenost ljudima šalje pogrešnu poruku da se fitnes fokusira na izgled, a ne pominje se ono mnogo važnije – da je vežbanje važno za zdravlje.

On želi da ohrabri ljude da vežbaju, ne da bi izgledali ovako ili onako, već da bi bili zdraviji!

„Počnite od nivoa trenutne fizičke spremnosti, a od toga koliko mislite da ćete biti spremni. Znajte da nećete uvek biti motivisani i to je OK. Budite svoji. Svaki sekund treninga koji odradite je pobeda, ne morate da ‘završite’ trening da bi se to smatralo uspehom. Možete da pauzirate, da usporite, zaustavite se i opet se vratite sutra. Ne morate da testirate svoje granice – mnogo su veće šanse da redovno vežbate ako trening prilagodite svojim potrebama i mogućnostima“, zaključuje on.

(Mondo)