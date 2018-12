Voren Bafet u samo tri reči objasnio kako da uspete u poslovnom svetu (video)

View this post on Instagram

Muhteşemmmm sade ve basitlikte bir tavsiye: İLETİŞİM becerilerinizi geliştirin! Gerçekten de, iş dünyasında hikayeni anlatamadıktan sonra, tatlı dille orta yol bulamadıktan sonra, sesini yükseltmeden, saygılı ve sabırla, kişiyi değil yapılan hatayı eleştiremedikten sonra neye yarar duvara dizdiğin diplomalar👻 #warrenbuffet