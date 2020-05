Vozač pobesneo pa se potukao s benzinskom pumpom (video)

Nadzorna kamera benzinske stanice u grdu Brandon u Manitobi u Kanadi snimila je besnog vozača koji je odlučio da se bukvalno potuče sa benzinskom pumpom.

Well, this guy looks like a real gas …. If you happen to know this hoser, feel free to pump some premium information our way. We’d love to throw him in the tank!! pic.twitter.com/TrrRMFj2i5

— Brandon Police (@BrandonPolice) May 8, 2020