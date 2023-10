Vratite kontrolu: Šest načina kako da smanjite stres

Stres je odavno postao deo svakodnevice. Užurbani način života, stalni pritisci na poslu, nemanje vremena i para, sve to utiče naše zdravlje.

U svom najosnovnijem obliku, odgovor na stres je poznat kao „bori se ili beži“ i kreće u akciju kad god se suočite sa novom ili pretećom situacijom. „Ako siđete sa ivičnjaka ispred autobusa koji dolazi, vaše telo automatski reaguje kako bi vas zaštitilo“, kaže Ester M. Sternberg, doktor medicine, ekspertkinja za međusobne odnose između uma, tela i okoline i autorka knjige Balance Within: The Science Connecting Health and Emotions.

Ako se osećate hronično preopterećeni, razmislite o ovim proverenim načinima da se izvučete iz stiska stresa.

1. Pronađite male načine da osetite kontrolu

Kad piloti upravljaju avionom kroz oluju, njihova pažnja je intenzivno usmerena na posao koji obavljaju. Oni doživljavaju fiziološko uzbuđenje koje definiše stres, ali ne označavaju situaciju kao stresnu. Već su to radili i znaju šta mogu očekivati. Imaju kontrolu.

S druge strane, ako ste putnik, nije vam prijatno, ali ne možete ništa da uradite. Pod stresom ste. Trik u ovakvim situacijama je u tome da se osećate kao da imate kontrolu, kako biste nepoznatu situaciju učinili poznatom, kaže dr. Sternberg. Pogledajte članove kabinskog osoblja – oni imaju iskustva da prepoznaju u kakvoj je opasnosti avion. Ako izgledaju smireno i vi ćete se osećati smirenije.

Isto tako, ako vam stres predstavljaju projekti ili zadaci u nadolazećoj nedelji, prvo krenite s onima koje možete brzo završiti. Dok budete rešavali obavezu po obavezu, počećete da osećate kontrolu i vaš će stres nestati.

2. Pravite pauze i radite stvari koje je vas smiruju

Naravno, ne možete sve kontrolisati. Ali, ako stresne trenutke prekidate onim mirnijima, ‘možete umanjiti taj uticaj’. I lakše je nego što mislite postići pozitivne rezultate. Odvratite pažnju nečim što smatrate umirujućim: kuvajte, pletite, gledajte komediju ili crtajte, dodaje dr. Sternberg.

3. Potražite društvo

Nazovite brata ili sestru, pozovite prijatelja na šoljicu čaja i savet, pošaljite buket baki. To je vredan trud koji vas može smiriti. Društvo je odličan lek za stres, prenosi 24sata.hr.

4. Jedite hranjivu hranu

Ako prolazite kroz stresno razdoblje, pokušajte da pobedite poriv da posegnete za slatkišima i čipsom. Dajte prednost zasitnoj, uravnoteženoj hrani bogatoj hranjivim materijama koja će vam dati potrebnu energiju.

5. Krećite se

Aerobna vežba, u bilo kojem obliku, povezana je sa smanjenjem biološke reakcije na stres i osećajem smirenosti. Vežba ne mora da bude naporna. Hodanje oslobađa endorfine koji mogu umiriti nervozan um. Čak i pola sata dnevno može ublažiti nesanicu, koja je i pokretač i simptom stresa.

6. Vežbajte svesno opuštanje

Opuštanje je suprotno od stresa. Kada ste opušteni, disanje i otkucaji srca se usporavaju, a um se bistri. Opuštanje možete postići pomoću raznih tehnika, uključujući jogu, meditaciju i jednostavne vežbe opuštanja, piše Real Simple.

