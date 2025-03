Vreme u koje idete na spavanje bez greške otkriva istinu o vama, a toga niste ni svesni

Verovali ili ne, ove informacije su dovoljne da bolje razumete sebe

Većina nas ima opušten stav kada je u pitanju slika o sebi. To znači da se svakog jutra budimo otprilike u isto vreme, jedemo u redovno vreme i završavamo dnevnu rutinu odlaskom u krevet. Ali da li ste znali da odabir vremena kada ćete ići u krevet može otkriti neke veoma zanimljive činjenice o našoj ličnosti?

Verovali ili ne, ove informacije su dovoljne da bolje razumete sebe. Dakle, ako ste navikli da spavate:

Pre 22 časa

Ako to ne uradite zato što sutradan morate da stignete na jutarnji let ili zato što obično morate da se budite rano ujutru, već je to deo vaše svakodnevne rutine, onda ste verovatno veoma pažljiva osoba koja voli red i organizaciju. Nije da ne volite da se zabavljate, ali vam je u svakom slučaju zdravlje i pridržavanje programa najvažnije. Nekome možete izgledati prestrogo, ali ste samo svoji. Međutim, ne zaboravite da se s vremena na vreme opustite i živite neko vreme bez plana!

Između 22 i 00 h

Ljudi koji spavaju otprilike u ovo vreme smatraju se pametnim i vrednim i generalno ljudima na koje drugi mogu da računaju. U isto vreme, međutim, oni imaju revolucionarnu stranu svog karaktera i nikada ne kažu „ne“ nečemu novom, međutim često traže pomoć drugih kako bi postigli svoje ciljeve.

Između 00 i 2 h

Postoje dve mogućnosti: ili pripadate kategoriji ljudi koji mnogo razmišljaju i koji će promeniti svet ili imate mnogo briga. Svakao vi ste definitivno puni energije i inovativnih ideja. Znate da nije lako postići svoje ciljeve, ali niste voljni da odustanete pre nego što ih ostvarite. Ali budite oprezni jer da biste održali energiju, možda će vam trebati malo više sna!

Između 2 i 4 sata ujutru

Svi mi tu i tamo provedemo noć budni iz raznih razloga, ali vi koji nemate šanse da upadnete u krevet pre „sitnih“ sati, slobodnog ste duha koji odbija da prihvati ugovore i pravila. Ljudi koji imaju ovu naviku su obično slobodnjaci (ne bi bilo lako odlaziti na spavanje u 4 ujutru da morate nekome da odgovarate kada dolazite na posao!), buntovni ste, dinamični i otporni. Loša strana je što često kršite svoja obećanja i gubite profesionalne – ili druge – prilike. Čak i kada bismo vam savetovali da promenite neke stvari, sigurno vas ne bi zanimalo jer ne dajete ni pare za ono što drugi misle o vama!

