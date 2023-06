Za današnji dan kažu da je najmoćniji u godini, zamislite želju i planirajte budućnost

Letnji solsticij, koji pada 21. juna 2023. godine, vezuje se za prvi dan leta. Označava tačku kada je Sunce na svom najvišem vrhu na nebu, a za one na severnoj hemisferi, to je i najduži dan u godini. Ali letnji solsticij je više od sezonske promene — on takođe najavljuje promene i nove početke u našim životima.

Na osnovu kosmičke prognoze, duhovno značenje letnjeg solsticija 2023. je u pronalaženju ravnoteže u svom životu i skupljanju hrabrosti da budete najbolja verzija sebe.

Na latinskom, solsticij znači „sunce koje miruje“, što upućuje na činjenicu da je Sunce napolju najduže vreme u godini. Drevne keltske, grčke i rimske kulture su ga posmatrale iz različitij razloga, od verskih ceremonija do određivanja vremena ciklusa useva. Veruje se, takođe, da su drevni spomenici građeni tako da se poravnaju sa Suncem tokom solsticija – poput Stounhendža, 5.000 godina starog kamenog kruga u Viltširu u Engleskoj. U narodnom predanju, duhovno značenje letnjeg solsticija je slavlje — najvetlijeg i najdužeg dana u godini, leta i predstojeće žetve.

1. Vreme je da zavirite u sebe

Letnji solsticij se odnosi na prirodu, ali takođe i na vaš odnos sa samim sobom, a unutrašnja refleksija je ogroman deo toga. Ove godine, to je posebno slučaj – mesec i kometa Hiron, koji simbolizuju skrivene rane, oboje se povezuju u žestokom Ovnu oko letnjeg solsticija. „Dublje razmišljamo o našim greškama iz prošlosti i saosećajno gledamo prema sebi“, kažu astrolozi.

2. Vreme je da slavite prirodu

Letnji solsticij uvodi novu sezonu koja se odnosi na lepotu koju priroda može da ponudi. Važno je da to proslavimo, i zbog toga se mnogi rituali letnjeg solsticija fokusiraju na izlazak napolje i boravak na svežem vazduhu, gledanje izlaska sunca, gledanje zalaska sunca ili dugu šetnju.

3. Vreme je za nove početke

Na isti način na koji solsticij označava početak leta, on takođe predstavlja vreme za razmišljanje o sebi i radovanje onomu što dolazi. To je početak novog poglavlja, tako da je odlično vreme da napravite planove i pregledate svoje dugoročne ciljeve. „Letnji solsticij je dan pun energije i važno vreme za postavljanje namera za ostatak godine“, objašnjavaju astrolozi. „Simbolizuje prosperitet, ekstravaganciju i dobro raspoloženje“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.