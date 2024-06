Za ovim stvarima ljudi u starosti najviše žale, ne pravite iste greške

Mnoge stvari ljudi u mladosti doživljavaju kao da će večno biti tu, ali nije tako.

Zbog brzog načina života, ljudi zaboravljaju da uživaju u trenutku i mnoge stvari podrazumevaju. Ponašaju se kao da će sve večno biti tu. Nažalost, nije tako, a većina ljudi to kasno shvati.

Nekoliko ljudi je otkrilo zbog čega iz mladosti najviše žale. Bilo da je reč o čuvanju zdravlja, o roditeljima, stvaranju porodice, mnogi su izrazili žaljenje što se nisu drugačije ponašali. Najčešće su pominjali sledeće:

Porodica

„Nekako sam mislio da će moja uža porodica uvek biti tu. U roku od tri godine izgubio sam voljenu baku i oba roditelja. Da bi stvar bila još gora, sestra i ja smo se posvađali i ne razgovaramo. I tako sam ostao bez ikog svog, od najbliže porodice. Ponekad se osećam kao da sam sam na svetu.“ – Nikola (59)

Deca

„Zabavljala sam se i uživala u životu. Putovala sam, provodila se s društvom. Bila sam verena, a prosili su me tri puta, ali nikad se nisam udala. Nisam to tada želela. Sada imam 63 godine, nemam decu. Uvek sam mislila da ima još vremena za to, ali ono je proletelo. Već 10 godina živim sa jednim čovekom, srećni smo, ali volela bih da sam ga upoznala mnogo ranije i da smo oformili porodicu. Sada je kasno za decu.“ – Ivana (63)

Roditelji

„Žalim za vremenom kad su roditelji bili stalno prisutni u mom životu i kad sam mogla da računam na njih za sve što mi treba. Znala sam da su uvek tu za mene, makar da odem i požalim se kada mi je teško. Više ih nema i mnogo mi nedostaju.“ – Nevena (57)

Novac

„Uvek sam imao novca, ne previše, ali taman koliko treba. Ali voleo bih da sam ranije počeo da štedim za dane kada odem u penziju, da imam da kupim neku malu vikendicu. Za tim žalim, potrošio sam mnogo para na gluposti.“ – Dejan (62)

Vreme

„Vreme sam uzimao zdravo za gotovo. Vreme za prijatelje, blisku familiju, vreme za hobije, putovanje. Radite lude stvari dok ste mladi.“ – Mirko (64)

Granice

„Žao mi je što sam trpeo ružno ponašanje jednog bliskog rođaka, jer smo familija. Voleo bih da sam postavio granice i da sam s njim prekinuo kontakt ranije. Nije zaslužio da trošim svoje vreme i živce na njega. Niko ne treba da trpi loše ponašanje drugih ljudi.“ – Jovan (67)

Lepota

„Imam 38 godina i žao mi je što sam gubila vreme misleći da sam ružna kad sam bila tinejdžerka i kasnije, u 20-im godinama. Zbog toga sam bila stidljiva i mislim da me je to sprečilo da postignem više u životu. Gledam svoje slike i sada vidim da mi ništa nije falilo!“ – Ana (38)

Zubi

„Plašila sam se zubara i nisam redovno išla na kontrole i popravke zuba, pa su mi mnogi povađeni jer im nije bilo spasa. Sada treba da pravim veštačke i potrošim mnogo para na to. A mogla sam da imam svoje, koje su bili lepi.“ – Jovana (58)

