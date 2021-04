Za prvi april mu iz šale uručili otkaz, a on se naljutio i sam dao ostavku

Industria Galda de Jos, klub s dna treće rumunske lige, smislio je način da se našali sa svojom trenerom za 1. april i na jednom lokalnim portalom objavili su vest da otkazuju saradnju sa glavnim trenerom, Stefanom Fogorosijem.

This is absolutely brilliant. Industria Galda de Jos (3rd tier) asked a local website to help them with an April Fools' joke for their manager. Galda wanted an article saying coach Fogorosi was sacked after 3 defeats in his 3 games in charge. The man took it seriously and left.. pic.twitter.com/fSADns1W12

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 1, 2021