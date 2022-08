Za sreću je potrebno malo: Izgovarajte ovih 10 rečenica svakog dana

Sreća će da pokuca na vaša vrata

Važno je da ove rečenice izgovarate iskreno i svakoga dana.

1. Pogledaj kako si daleko dogurao. (Važno je slaviti uspehe.)

2. Znam da si sposoban za više. (Svakoga s vremena na vreme treba pogurati.)

3. Voleo bih da čujem tvoje mišljenje o… (Svako voli da misli da je njegovo mišljenje važno. Pokažite im to.)

4. Reci mi više. (Ovom rečenicom pokažite osobi da je slušate i da cenite ono što govori.)

5. Poslušao sam tvoj predlog.

6. Žao mi je. (Ako ste pogrešili onda to i priznajte, ali ne govorite da vam je žao kad to stvarno ne mislite.)

7. Želeo bih da budem kao ti. (Ne samo da ćete istaknuti nešto što osoba radi dobro, nego i da to možda radi bolje od vas.)

8. Hvala.

9. Nema na čemu. (Ako lepo odgovorite na nečiju zahvalnost pokazaćete toj osobi da ste napravili nešto lepo za nju jer verujete da je vredna toga.)

10. Ne. (Naime, neki ljudi usrećuju druge i po cenu vlastite sreće. Postoje ljudi koji će vas iskoristiti, pa ova dva mala slova itekako mogu biti snažna.)

