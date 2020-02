Zaboravite na skupe tretmane: ovaj kvalitet čini vas mladolikima i srećnijima

Naše godine retko pokazuju kako se zaista osećamo. Postoji mnogo faktora od kojih zavisi da li ćemo izgledati starije ili mlađe. To uključuje stres, finansijski status, svakodnevne navike i, kako istraživanja tvrde, inteligenciju.

Veći nivo inteligencije dovodi do toga da se osećamo i izgledamo mlađe u odnosu na svoje godine.

Važno je jedino kako se vi osećate

Ovo istraživanje prvi put je sprovedeno 1957. godine. Istraživači su tada merili nivo inteligencije srednjoškolcima, a kasnije su ih ispitali o njihovim „unutrašnjim godinama“ između 1992. i 1993. godine, a zatim i 2011. godine kada su imali 71. Zaključak je bio taj da se ljudi sa većim nivoom inteligencije osećaju mlađe nego što zapravo jesu. Ipak, kako nečije „unutrašnje godine“ utiču na spoljašnjii izgled ako se temelje na tome kako se osećamo?

Kada se osećamo starije i manje fizički sposobno nego što jesmo, to nas može učiniti depresivnim i podložnim bolestima. Što se mlađe osećamo, to više toga želimo da uradimo i više smo uzbuđeni po pitanju života.

Inteligentni ljudi otvoreniji su za nova iskustva

Na mnogo načina naš osećaj čuđenja i uzbuđenja zbog sveta oko nas čini da se osećamo mlado u bilo kojim godinama. Inteligentni ljudi su otvoreniji za istraživanje nove zemlje ili da probaju nove stvari jer su svesniji mogućnosti koje postoje.

Putovanja nam pomažu da ostanemo aktivni i energični. Svi se možemo složiti u tome da trčanje iz avanture u avanturu zvuči mnogo bolje nego ostajanje u krevetu ko zna koju subotu zaredom.

Stvar je u izgradnji zdravih navika

Na kraju dana, ono što jedemo i način na koji vodimo brigu o svom telu, najviše se računaju. To nas, zapravo, obavezuje da se posvetimo zdravijem načinu života. Inteligentni ljudi su svesni toga da telo može da snosi posledice zbog njihovih loših izbora i to ih motiviše da vode računa o sebi, dok osobe sa nižom inteligencijom to shvataju samo na površnom nivou.

Dakle, vredno je istraživati više o svom telu i o tome šta mu šteti, a šta ne. Trud se svakako isplati na duže staze.

Inteligentni ljudi lakše se nose sa stresom

Stres je najveći neprijatelj u našoj borbi za očuvanje mladosti jer on ubrzava starenje. Ljudi sa većim nivoom inteligencije sposobniji su u postavljanju svojih problema po prioritetima, što im pomaže u tome da se fokusiraju na jedan problem, umesto da se nerviraju oko svih odjednom.

Oni probleme doživljavaju kao nove izazove koji dolaze s godinama i osećaju se manje podložni promenama.

(Bright Side, N1)