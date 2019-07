ZABRINJAVAJUĆE PREDVIĐANJE: Ljudi i mašine će postati jedno, ali NAJGORE tek sledi

Apokalipsa

Od industrijske revolucije, ljudi su manipulisali našim okruženjem tako neodgovorno da smo na ivici velike klimatske katastrofe. To bi trebalo da posluži kao upozorenje o tome šta ljudska bića mogu da učine sebi (ljudskoj vrsti) ako se neoprezno bavimo tehnologijama koje smo stvorili, kaže Juval Noa Harari, profesor istorije na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu i pisac bestselera.

Tokom svog govora na Evropskom festivalu inovacija u Milanu, Harari je opisao viziju budućnosti u kojoj ljudi i mašine postaju jedno. Iako to izgleda kao zaplet iz filma naučne fantastike, Harari kaže da je to stvarnost koja nije toliko daleko. Tehnološke kompanije – od Epla do Fejsbuka i Gugla, stvorile su pametne telefone i onlajn realnost gde provodimo većinu vremena.

– Sve je teže reći gde ja završavam i gde počinje kompjuter. U budućnosti, izvesno je da pametni telefon uopšte neće biti odvojeni od vas. Može da bude ugrađen u vaše telo ili mozak, stalno skenirajući vaše biometrijske podatke i vaše emocije – rekao je Harari.

Ako smo u stanju da nekako spojimo ove tehnologije sa ljudskim telom, kroz čipove u našem mozgu ili telu, Harari kaže da bi to bila najveća revolucija u celoj ljudskoj istoriji. Kroz naše postojanje kao vrsta, uvek smo bili u stanju da manipulišemo našim okruženjem i stvorimo alate koji čine naš život boljim. Ali do sada nisu mogli nama da manipulišu.

– Čovečanstvo je uvek ostalo nepromenjeno, sa istim telima, mozgovima, umovima kroz Rimsko carstvo, biblijska vremena i kameno doba. Ako bismo našim precima u kamenom dobu danas govorili o našim životima, mislili bi da smo mi već bogovi. Ali istina je da iako smo razvili sofisticiranije alate, mi smo iste životinje. Imamo iste emocije, iste umove. Nadolazeća revolucija će to promeniti. To će promeniti ne samo naše alate, to će promeniti i ljudsko biće – istakao je izraelski istoričar.

Harari misli da je neizbežno da ćemo manipulisati ljudima na dubok način u godinama koje dolaze. Već smo genetski manipulisali životinjama, a tehnologije poput IVF (vantelesna oplodnja) bile su u stanju da oblikuju stvaranje novog ljudskog života.

A potencijal ljudske rase mogao bi da bude neverovatan. Upravo sada, prirodna selekcija je značila da su ljudska bića savršeno prilagođena da žive samo na planeti Zemlji, a ne na drugim planetama.

– Život će moći da se probije van planete Zemlje i više neće biti ograničen na ovu leteću stenu. Čak ni najžilavije bakterije na zemlji ne mogu da prežive na Marsu. Homo sapiens ne može da kolonizuje druge planete ili galaksije. Ali redizajnirano ljudsko telo moglo bi da preživi bilo gde u univerzumu.

Iako ima toliko potencijalnih koristi koje bi moglo doći od spajanja računara sa ljudima, Harari se takođe brine da ćemo zloupotrebiti našu moć. U stvari, ljudi stalno pokazuju da ne razmišljaju dovoljno pažljivo pre nego što stvore nove tehnologije. Slučaj – klimatska katastrofa u kojoj se nalazimo. Tokom proteklih nekoliko stotina godina, stavili smo nove industrijske mašine u svet bez razmišljanja o tome kako bi oni mogli uticati na ekosistem. Ovo bi trebalo da služi kao upozorenje dok razmišljamo o tehnologijama koje utiču na naše telo i um.

Mnogo toga možemo da izgubimo ako ne budemo pažljiviji o tehnologijama koje trenutno stvaramo. Hararijev savet nama je da ne treba da investiramo samo u veštačku inteligenciju, već treba da investiramo podjednako u razumevanje i negovanje ljudske svesti – to jest, naše jedinstvene kvalitete koje nas čine kreativnim, saosećajnim i duhovnim.