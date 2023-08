Zamolila majku da čuva svoju unuku, ali ovaj odgovor nije očekivala: Šta vi mislite, ko je u pravu?

Nova mama ostala je šokirana kada joj je 64-godišnja majka tražila satnicu od 18 evra za čuvanje svoje unuke. Prema rečima 29-godišnje mame koja se nalazi pod stresom, smeštaj novorođenčeta u jaslice biće jeftiniji nego plaćanje sopstvene majke za čuvanje deteta.

Naime, kako prenosi The Sun, nova majka traži pomoć kada se vrati na posao nakon porodiljskog odsustva i svesna je da ne želi da upada u dugove plaćajući naknade za čuvanje deteta.

Mlada žena je otišla na Reddit tražeći utehu, napisavši: „Zamolila sam mamu da mi pomogne oko mog novorođenčeta kako bih mogla da se vratim na posao nakon što mi istekne odsustvo. Imajte na umu, moja mama ima 64 godine, ostaje kao majka kod kuće od 1992. i od tada više nije deo radne snage. Odbila je, rekavši da je prestara i da je već odgojila svoju decu.“

Novopečena mama je nastavila napisavši da je njena majka odbila pomoć jer nije želela da izgubi svoju slobodu i vreme. Ona je rekla da njena majka nije spremna za ulogu bake koja se brine o svojoj unuci svaki dan, a ona je osećala da joj je potrebna ta pomoć kako bi mogla da radi i finansira svoju porodicu.

S druge strane, njena majka tvrdi da je ona već odgajila svoju decu i da je sada u godinama u kojima želi da uživa u svom vremenu. Ona je rekla da je spremna da pomogne, ali pod uslovom da joj se plaća satnica i da se obezbede sve potrebne potrepštine za čuvanje deteta, prenosi Večernji list.

Ova situacija je izazvala raspravu na društvenim mrežama, gde se ljudi ne slažu oko toga ko je u pravu.

„Oprostite što sam otvoren i nepristojan, ali možda nemojte imati decu ako ne možete da priuštite brigu o njima. A ako je tvoj plan uvek bio da se vratiš na posao, trebalo je da o tome razgovaraš s mamom tokom trudnoće”, komentarisao je jedan korisnik.

Druga korisnica je dodala: „Mislim da ti je glava u oblacima ako veruješ da se život tvoje mame neće promeniti s novorođenčetom. Bebe su težak posao, a vaša mama ima 64 godine. Ti si mama, ili ostani kod kuće ili plati vrtić.“

Međutim, drugi su stali u obranu novopečene mame i uveravali da je potpuno normalno oslanjati se na baku i deku za pomoć.

„Uf, tvoja mama zvuči užasno. Moja majka to nikad ne bi uradila!“, otkrila je jedna korisnica, dok je druga dodala: „Ono zbog čega osećam da je tvoja majka nije u pravu je to što te optužuje. To znači da je ona očigledno sposobna i da ima vremena da brine za vašu bebu, samo neće da vam pomogne.“

