„Zamolila sam mamu da mi pričuva bebu, tražila mi je 2000 dinara“

Zamolila sam mamu da mi pomogne oko mog novorođenčeta kako bih mogla da se vratim na posao nakon što mi istekne porodiljsko odsustvo. Odbila je rekavši da je prestara za to i da je već odgajila svoju decu. Moja mama ima 64 godine i kod kuće je od 1992. godine, ispričala je 29-godišnja žena na Reditu.

– Takođe je dodala da, ako sam stvarno želela ovo dete, onda je možda trebalo da razmislim o tome da ostanem kod kuće, kao što je ona uradila, i brinem se o detetu dok moj partner ide na posao i vodi brigu o nama na tradicionalan način – dodala je.

Kaže da ne postoji način da žive od jedne plate, posebno zbog duga koji već otplaćuju u banci. Žive u malom stanu i teško će im biti da se presele u veći kad dete poraste i bude mu potrebna soba, čak i sa dve plate.

Nakon što je majka odbila da joj pomogne, sa osmehom na licu je ćerki predložila da joj plati za usluge čuvanja bebe.

– Kada sam sve to objasnila svojoj mami, rekla je da će mi naplatiti 20 dolara (oko 2.100 dinara) za čuvanje bebe, plus naknadu za kašnjenje preuzimanja deteta. Osim toga, morala bih da joj obezbedim dodatnu auto sedište, kolica, flašice i skoro duplo od svega što imamo kod kuće jer bi bebu čuvala u svojoj kući. U naš stan, kaže, neće da kroči iz ličnih razloga. Jednom je ušla, a ja živim sa svojim partnerom tamo pet godina – nastavila je ova mlada majka kojoj je žao što se ne može osloniti na pomoć porodice.

– Čini se da su jaslice jeftinija opcija od plaćanja sopstvene majke. Kad bi nju plaćali koliko traži, još više bismo se zadužili. To će dovesti do još većeg duga za mene i mog partnera – objasnila je.

Mnogi ljudi, koji su na Reditu pročitali njenu objavu, su se zgrozili ali bilo je i onih koji su stali na stranu njene majke.

Ovo su neki od komentara:

‘Oprostite što sam otvoren i nepristojan, ali možda ni trebalo da imate dete ako ne možete da priuštite brigu o njemu’.

‘Ako je tvoj plan oduvek bio da se vratiš se na posao, trebalo je da o tome razgovaraš s mamom za vreme trudnoće’.

‘Bebe su težak posao, a tvoja mama ima 64 godine’.

‘Ovo je prestrašno. Trebalo bi da bude sasvim normalno obratiti se baki i deki za pomoć’.

‘Tvoja mama zvuči grozno. Moja majka nikad ne bi to uradila to što je tvoja tebi’.

‘Nije u redu da se mama tako ponaša’.

‘To samo pokazuje da je ona očigledno sposobna i ima vremena da se brine se o vašoj bebi, ali jednostavno ne ne želi da vam pomogne’, prenosi The Sun.

