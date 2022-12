,,Zanemarite reč “ne“ i nastavite dalje“: 6 životnih lekcija najzanimljivije milijarderke na svetu

Sara Blejkli se definitivno razlikuje od svih drugih preduzetnica koje ste do sada upoznali.

Zahvaljujući popularnoj liniji donjeg veša, postala je jedna od najmoćnijih poslovnih žena sveta – našla se na Forbsovoj listi, a vrednost njene kompanije meri se u milionima dolara.

Evo šta je ova hrabra, uporna žena i majka troje dece poručila damama širom planete.

Uvek verujte svom instinktu

Što više verujete sebi i slušate svoje instinkte, to ćete biti jači. Verovala sam u svoju ideju do kraja, uprkos činjenici da su svi kojima sam iznela ideju rekli „ne”. Videla sam šta se desilo posle toga, i nikad to nisam izgubila iz vida.

Isključite opciju autopilota

Tako se često u životu dešava da uradimo nešto kako su nas drugi naučili. Volim da zastanem tokom dana i uradim sledeću mentalnu vežbu – zatvorim oči i pomislim: ,,Da mi niko nije pokazao kako da radim svoj posao, kako bih to uradila?“

„Ne“ ne znači ništa

Razna poslovna iskustva i pregovori naučili su me neverovatnoj životnoj veštini – da zanemarim reč „ne“ i da idem dalje. Naučili su me kako da uđem na vrata i osvojim nekoga za 30 sekundi. Naučili su me istrajnosti. Neuspeh nije kraj sveta. Toliko ljudi je pocepalo moju vizitkartu preda mnom. Trebalo mi je mnogo snage da nastavim dalje.

Suočite se sa onim što ne znate

Ne plašite se da odletite u nepoznato. Pre biznisa koji sam pokrenula nikada nisam radila u modnoj industriji. Nisam imala ni veze ni poznanstva. Ja sam bukvalno sve uradila onako kako sam mislila da treba, nisam imala pojma kako to rade drugi ljudi. Najvažnije je da verujete u sebe.

Inspiraciju možete pronaći svuda

Najveći deo moje inspiracije dolazi od slušanja ljudi i obraćanja pažnje na ono što mi je potrebno u životu, šta mi nedostaje. Inspiraciju pronalazim u časopisima, bojama i prirodi, u vremenu koje provodim sa sobom i u svojoj mašti.

Okružite se ljudima koji vas podržavaju

Gubitak prijatelja koji nisu hteli da podrže moju ideju bilo je nešto na šta nisam imala kontrolu. Na putu ka uspehu, neki ljudi su me voleli, neki ne. Ne možete da kontrolišete šta drugi misle o vama, zato nemojte trošiti energiju na razmišljanje. Najvažnije je šta vi sami mislite o sebi. Okružite se ljudima koji će vas podržati i verovati u vas. I žene, ne trošite energiju na muškarce. Pravi, kada naiđe, neće zahtevati nikakav napor.

